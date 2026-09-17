“Vamos a despedir al que nos dio tantas alegrías”: De Paul habló del último partido de Messi

Rodrigo De Paul comenzó a palpitar lo que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Después de conquistar la Campeones Cup con Inter Miami, el mediocampista se refirió a la despedida del capitán, prevista para el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

La proximidad del encuentro aparece cargada de significado para uno de los futbolistas que acompañó de cerca al rosarino durante la etapa más exitosa del seleccionado. De Paul reconoció que todavía intenta no pensar demasiado en ese momento por la emoción que significará cerrar una historia compartida durante los últimos años.

“No me lo puse a pensar porque siento que va a ser muy emocionante. Vamos a despedir al que nos dio tantas alegrías, al que nos dio ilusión. Argentina la tuvo durante 20 años. Ojalá ese día pueda llevarse toda la emoción que sembró durante veinte años”, expresó tras una nueva consagración con Inter Miami.

El último partido de Messi con Argentina

El calendario marca el 6 de octubre como la última presentación de Messi con la camiseta argentina. La Albiceleste recibirá a Benín en el Monumental, escenario elegido para una jornada que estará atravesada por la despedida del futbolista que capitaneó al equipo durante sus principales conquistas recientes.

De Paul viajará especialmente para formar parte del encuentro, al igual que Giovani Lo Celso. Según la planificación prevista, el mediocampista no estará disponible para los compromisos frente a Bolivia y Burkina Faso, pero sí acompañará al capitán en su último partido.

🇦🇷💙 Rodrigo De Paul habló sobre la despedida de #Messi de la Selección Argentina. “El 6 de octubre va a ser muy emocionante. Se despide un jugador que nos marcó para siempre, nos hizo ilusionar y vivir ilusionados. Ojalá ese día pueda llevarse todo el amor que merece”. pic.twitter.com/Rs68f91oys — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) September 17, 2026

El duelo ante Benín será además el encuentro número 49 que disputarán juntos con la Selección Argentina. Hasta el momento acumulan 48 presentaciones y 3.436 minutos compartidos con la camiseta albiceleste.

Una sociedad marcada por los títulos

La relación futbolística entre De Paul y Messi se fortaleció durante un período histórico para la Selección. Ambos integraron el plantel que conquistó cuatro títulos y construyeron dentro de la cancha una sociedad que se convirtió en una de las imágenes características del ciclo.

De Paul fue una de las piezas habituales alrededor del capitán durante las conquistas de la Copa América, el Mundial y la Finalissima. Fuera de la cancha, además, ambos consolidaron una cercana relación que continuó posteriormente con la llegada del mediocampista a Inter Miami.

Precisamente en Estados Unidos volvieron a festejar juntos esta semana. Inter Miami se quedó con la Campeones Cup y el mediocampista argentino levantó su segundo trofeo desde su incorporación al club, mientras comienza la cuenta regresiva hacia una jornada mucho más emotiva con la Selección.

La despedida de Messi significará también el final de su sociedad con De Paul vistiendo la camiseta argentina. Después del encuentro en el Monumental continuarán siendo compañeros en Inter Miami, aunque ya no volverán a compartir oficialmente el seleccionado.