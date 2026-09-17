Bourdin: “La tecnología debe potenciar a la gente y no reducir puestos de trabajo”

La tecnología podría desplazar entre el 20% y el 30% de los empleos actuales durante los próximos tres o cuatro años, estimó el presidente de Petropack, Gabriel Bourdin, durante la 22ª Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

El empresario aclaró ante Elonce que el fenómeno no se limitará a la Argentina, sino que responderá a una tendencia mundial vinculada con la inteligencia artificial, la automatización y la robótica.

Frente a ese escenario, sostuvo que el principal desafío será preparar a los trabajadores para desempeñar nuevas tareas. También consideró que la incorporación de tecnología no debería utilizarse solamente como una herramienta para reducir costos laborales.

Capacitación y reconversión laboral

Bourdin explicó que la industria deberá preguntarse qué ocurrirá con las personas cuyos puestos sean alcanzados por los nuevos procesos automatizados. En ese sentido, señaló que no se puede prescindir de la mano de obra sin diseñar previamente alternativas.

“Yo creo que toda esta tecnología va a repotenciar a la gente. Eso es lo que uno tiene que buscar”, afirmó en el Streaming de Elonce durante la entrevista realizada en el Centro Provincial de Convenciones.

El titular de Petropack destacó la importancia de la capacitación permanente y contó que diferentes sectores ya trabajan mediante talleres orientados a preparar al personal para las nuevas herramientas.

Gabriel Bourdin, presidente de Petropack (foto Elonce)

La tecnología ya ingresó a las empresas

El empresario aseguró que la inteligencia artificial dejó de ser una posibilidad futura y comenzó a utilizarse en la vida cotidiana, el ámbito educativo y las compañías.

“La tecnología ya está. Es algo que vemos a diario. Trabaja todo el mundo con inteligencia artificial y también la vemos en los colegios. Es algo que ya no podemos negar”, señaló.

No obstante, pidió actuar con cautela en su implementación. A su entender, las empresas necesitan conocer sus alcances para identificar de qué manera pueden aprovecharla sin generar efectos negativos sobre los trabajadores.

Bourdin también contó que utiliza herramientas de inteligencia artificial para analizar escenarios empresariales. “Me da mucha curiosidad. Trabajo bastante con algunas herramientas desde el punto de vista de la visión a futuro de los negocios”, relató.

Las condiciones para competir

El expresidente de la UIER, cargo que ejerció durante cuatro años, sostuvo que las empresas con mejores resultados suelen tener como denominador común la búsqueda permanente de eficiencia.

Entre las acciones mencionó la inversión en maquinaria, el desarrollo de nuevos proyectos, la capacitación del personal y la incorporación de inteligencia artificial y robótica.

Sin embargo, reconoció que numerosas pymes enfrentan problemas relacionados con las ventas y dificultades para cumplir sus compromisos financieros. Por ese motivo, consideró necesario generar condiciones que permitan sostener la actividad y planificar inversiones.

Jornada de la Industria en Paraná

Las bases para el desarrollo industrial

Bourdin destacó las normas impulsadas durante su gestión al frente de la UIER. Entre ellas mencionó la Ley de Promoción Industrial, que luego dio lugar al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), la nueva legislación ambiental y la normativa sobre distritos industriales.

El empresario explicó que los distritos permitirán planificar regionalmente dónde se instalarán las fábricas, qué actividades podrán desarrollarse en cada zona y cómo se organizará el territorio productivo.

“Las bases están puestas para que Entre Ríos pueda crecer armónicamente. Pensar dónde se instalarán las industrias y por qué se ubicarán en esos lugares es un punto de partida para el desarrollo”, manifestó.

Vinculación entre el Estado y las empresas

El presidente de Petropack consideró que ser empresario en Argentina requiere participación, búsqueda de consensos y diálogo con los diferentes niveles gubernamentales.

Bourdin sostuvo que la interacción con el Estado provincial y los municipios resulta fundamental para resolver los problemas que condicionan la actividad económica.

“Creo que más cabezas piensan más que una. Tenemos que buscar los consensos necesarios, llegar a los ejecutivos provincial y municipal y analizar juntos estas problemáticas”, expresó.

Finalmente, afirmó que las jornadas industriales permiten compartir experiencias, revisar las dificultades actuales y establecer un punto de partida ante un escenario económico incierto.