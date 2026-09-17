Mercado Libre refuerza su estrategia ante el avance de Shein y Temu en Argentina, en un escenario de mayor competencia por precios, variedad de productos, logística y medios de pago. La disputa ganó protagonismo durante el Mercado Libre Experience, encuentro anual que reunió a vendedores, empresas y especialistas del comercio electrónico.

La compañía argentina profundizó sus inversiones en infraestructura y desarrolló herramientas para acortar los tiempos de entrega, incluso en operaciones internacionales. Frente a ese esquema, las plataformas asiáticas se apoyaron principalmente en precios competitivos, amplios catálogos y una experiencia de compra basada en promociones y descuentos.

Según el informe publicado por iProfesional, los consumidores argentinos gastaron más de USD$700 millones en Shein y Temu en lo que transcurrió del año. En el sector, además, comenzó a analizarse la posibilidad de que ambas compañías avancen hacia una nueva etapa de expansión que les permita responder con mayor velocidad a la demanda local.

La logística, en el centro de la competencia

Una eventual instalación de centros de distribución podría cambiar parte de la experiencia de comprar en las plataformas asiáticas. Gastón Lavorato, especialista en comercio internacional y CEO de Trustars, sostuvo que una infraestructura local permitiría pasar de entregas que demandan semanas a plazos de pocos días.

"Un centro de distribución puede reducir tiempos de entrega de semanas a días, simplificar devoluciones, consolidar cargas internacionales y anticipar qué productos tienen mayor rotación para almacenarlos localmente", explicó.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, agregó que importar mercadería mediante contenedores, en lugar de hacerlo paquete por paquete, permitiría reducir los costos logísticos unitarios.

Las ventajas de cada modelo

Los especialistas identificaron al precio, el surtido y la gamificación como fortalezas de Shein y Temu. En algunas categorías, como indumentaria, bazar y accesorios, Kupferberg estimó que las diferencias de precios pueden alcanzar el 70%.

Mercado Libre, en cambio, construyó su principal ventaja alrededor de una extensa red logística, entregas rápidas, vendedores locales, devoluciones y servicios financieros. Además, desarrolló infraestructura en Asia para su programa de compras internacionales y tener mayor control sobre la cadena de abastecimiento.

"La diferencia se entiende con un ejemplo sencillo: Temu puede mostrarme algo que no sabía que quería y ofrecérmelo increíblemente barato. Mercado Libre puede entregarme mañana algo que necesito hoy", resumió Lavorato.

El nuevo frente de las exportaciones argentinas

La competencia también comenzó a cruzarse con los cambios introducidos por el Gobierno nacional para facilitar las exportaciones mediante comercio electrónico. El Decreto 604/2026 reglamentó la exportación comercial por vía postal y estableció que esas operaciones no estarán sujetas a límites de valor, con el objetivo declarado de simplificar la llegada de productores y comerciantes argentinos a mercados internacionales.

Además, durante 2026 se modificó el régimen Exporta Simple, creado para facilitar operaciones comerciales de menor escala y reducir las cargas administrativas y aduaneras. La normativa estableció nuevas condiciones para utilizar el sistema y mantuvo la posibilidad de acceder a los estímulos correspondientes a las exportaciones.

En ese contexto surgió el concepto de "Temu Inverso": la posibilidad de que pequeños vendedores argentinos utilicen herramientas digitales y sistemas simplificados para colocar productos en el exterior. Entre los rubros señalados con potencial aparecen indumentaria de diseño, marroquinería, joyería, cosmética natural, alimentos gourmet y decoración.

Pagos digitales, otro terreno de disputa

El escenario competitivo también alcanzó a las billeteras virtuales. Mercado Pago constituye uno de los principales activos del ecosistema de Mercado Libre, mientras empresas vinculadas con China avanzaron en la integración de sistemas de pagos internacionales.

Los especialistas señalaron que la competencia podría extenderse al crédito, cuotas, programas de fidelización, seguros, remesas y financiamiento para vendedores. Los pagos, además, permiten conocer hábitos de consumo e integrar distintos servicios dentro de una misma plataforma.

Así, el próximo capítulo del ecommerce argentino estará marcado por la capacidad de combinar precios, velocidad de entrega, variedad, financiamiento y logística internacional. Mientras Mercado Libre busca aprovechar su infraestructura local, Shein y Temu intentan ampliar su presencia en un mercado donde las compras internacionales adquirieron cada vez mayor protagonismo.