Rigen nuevas pautas para compras en Shein, Temu y Amazon: qué cambia en los envíos

Las nuevas pautas para compras en Shein, Temu y Amazon modificaron el régimen de envíos postales en Argentina. Se unificaron beneficios tributarios para importaciones y se eliminaron límites de valor para exportaciones comerciales realizadas por vía postal.
Las nuevas pautas para compras en Shein, Temu y Amazon ya se encontraban vigentes en Argentina tras la entrada en vigor del Decreto 604/2026, que reformó el régimen de envíos postales y estableció cambios tanto para las compras realizadas en plataformas internacionales como para las exportaciones efectuadas por esta modalidad.
La normativa fue publicada el 17 de julio de 2026 y apuntó a simplificar los procedimientos vinculados al comercio exterior. Entre los puntos centrales, dispuso una exención de derechos de importación para determinados envíos de hasta 400 dólares y fijó un límite de cinco operaciones anuales por persona bajo ese beneficio.
Además, el decreto buscó igualar las condiciones tributarias entre los envíos gestionados mediante el operador postal designado y aquellos realizados a través de prestadores privados, conocidos habitualmente como couriers. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó a cargo de establecer las disposiciones complementarias para la aplicación del nuevo esquema.
Qué cambia para las compras realizadas en el exterior
Uno de los principales aspectos de la reforma estuvo relacionado con la unificación de los criterios aplicados a las importaciones postales. De esta manera, el Gobierno buscó reducir las diferencias que existían según el canal elegido para recibir mercadería adquirida en el exterior.
La medida impactó directamente en operaciones realizadas en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon, utilizadas por consumidores argentinos para adquirir indumentaria, productos electrónicos, accesorios y otros artículos. El nuevo esquema estableció condiciones comunes para el operador postal y los prestadores privados.
Dentro del régimen se contempló la exención de derechos de importación para envíos de hasta 400 dólares, con un máximo de cinco envíos anuales por persona. La reforma apuntó así a que el tratamiento tributario resulte más previsible para quienes efectúen compras internacionales mediante comercio electrónico.
Los controles aduaneros continuarán vigentes
La simplificación del régimen no implicó la eliminación de los controles. El servicio aduanero conservó la facultad de verificar la mercadería ingresada al territorio argentino y, cuando lo considere necesario, podrá disponer la apertura de los paquetes.
Según lo establecido, ese procedimiento podrá realizarse en presencia del interesado o del personal del operador postal. A su vez, el operador quedó habilitado para actuar en representación del destinatario, salvo que este manifieste de manera fehaciente su decisión en contrario antes del ingreso del envío al país.
ARCA quedó facultada para dictar las normas operativas y complementarias necesarias para instrumentar el sistema. Asimismo, tanto el operador postal como el destinatario mantienen las responsabilidades tributarias correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.
Cambios para las exportaciones realizadas por correo
La reforma también introdujo modificaciones relevantes para quienes utilizan el sistema postal para vender productos al exterior. El Decreto 604/2026 eliminó los límites de valor que regían para las exportaciones con finalidad comercial realizadas por esta vía.
La decisión buscó ofrecer una alternativa simplificada para pequeñas empresas, productores y emprendimientos que no realizan habitualmente operaciones de comercio exterior de gran volumen. El objetivo oficial fue facilitar el acceso a mercados internacionales mediante un canal postal con menores obstáculos administrativos.
El decreto fundamentó este cambio en la falta histórica de una reglamentación específica para las exportaciones comerciales postales. Según los argumentos de la normativa, esa situación dificultaba especialmente la participación de pequeños productores y actores vinculados con el comercio electrónico transfronterizo.
Qué pasa con regalos y envíos familiares
Para las exportaciones postales sin finalidad comercial, como regalos o envíos de ayuda familiar, se estableció un tratamiento diferenciado. Estas operaciones quedaron exentas de los tributos que gravan la exportación para consumo, con excepción de las tasas correspondientes a servicios.
En estos casos, el valor acumulado de los envíos no podrá superar los 5.000 dólares por mes y por remitente. De esta manera, la normativa mantuvo una distinción entre las operaciones comerciales y aquellas realizadas sin fines de lucro.
El nuevo régimen se apoyó en el Código Aduanero y en los lineamientos establecidos por el Decreto 70/2023. También hizo referencia a los compromisos asumidos históricamente por Argentina en el marco de la Unión Postal Universal, orientados a facilitar los intercambios postales internacionales y simplificar su tratamiento aduanero.
Un régimen adaptado al crecimiento del comercio electrónico
Entre los fundamentos de la reforma, el Ejecutivo señaló la necesidad de actualizar las regulaciones frente al crecimiento sostenido de las compras y ventas internacionales realizadas por internet, publicó Iprofesional. La multiplicidad de normas aplicables según el tipo de operador había generado diferencias en los procedimientos y en el tratamiento tributario.
Con la unificación, el esquema buscó otorgar mayor previsibilidad a los consumidores respecto de las obligaciones que pueden corresponder al momento de recibir una compra realizada en el exterior. Al mismo tiempo, la eliminación de límites para exportaciones comerciales postales pretendió ampliar las posibilidades para productores y empresas que busquen comercializar sus productos fuera del país.
Las disposiciones del Decreto 604/2026 entraron en vigencia el mismo 17 de julio, fecha de su publicación. Desde entonces, ARCA quedó como autoridad encargada de instrumentar los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de un régimen que modificó las reglas tanto para quienes compran en plataformas internacionales como para quienes utilizan el correo para exportar productos argentinos.