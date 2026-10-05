Paranaense busca reunir $2.500.000 para continuar su tratamiento para el queratocono

REDACCIÓN ELONCE
Daniela Fernández necesita reunir $2.500.000 para continuar su tratamiento para el queratocono. En diálogo con Elonce, contó que no tiene obra social y anunció un torneo solidario para el 11 de octubre en el Club Esportivo Urquiza.
Daniela Fernández, una paranaense diagnosticada con queratocono, busca reunir $2.500.000 para continuar su tratamiento para el queratocono y someterse a una nueva intervención en el ojo derecho. La cirugía está prevista para noviembre y, ante la falta de obra social, organizó un torneo de fútbol solidario para recaudar fondos.
En diálogo con Elonce, explicó que recibió el diagnóstico a fines de 2024 y que, además, desde pequeña tiene miopía y astigmatismo. Desde entonces atravesó distintas intervenciones destinadas a frenar el avance de la enfermedad, que provoca una deformación progresiva de la córnea y puede comprometer seriamente la visión.
“A fines de 2024 me diagnosticaron queratocono. Tengo miopía y astigmatismo en los dos ojos desde chiquita”, relató. En marzo de 2025 fue sometida a una cirugía en la que le implantaron anillos en la córnea. “Esa operación me costó cinco millones de pesos, la mitad en dólares y la mitad en pesos argentinos”, recordó.
Una nueva operación y la necesidad de reunir $2.500.000
Daniela contó que posteriormente debió intervenir también el ojo izquierdo, que inicialmente se encontraba en mejores condiciones. “En abril fui operada del ojo izquierdo, que era el ojo que estaba sano”, señaló sobre el tratamiento que viene realizando.
Cuando concurrió a realizarse los estudios para continuar con el tratamiento del ojo derecho, los profesionales detectaron que era necesario actuar rápidamente sobre el izquierdo. “El médico me dijo: ‘Ya tenemos que hacer algo en el izquierdo para no llegar a esa operación’”, recordó.
Ahora deberá avanzar con el ojo derecho y necesita reunir $2.500.000. “Ahora me toca el ojo derecho, que es la última operación, si Dios quiere, pero esta vez me sale $2.500.000. No cuento con mutual, mis papás son jubilados y con el trabajo está difícil. Yo trabajo limpiando casas, pero no puedo costearla”, expresó.
Cómo afecta el queratocono a la visión
Durante la entrevista, Fernández explicó de qué manera la enfermedad puede afectar progresivamente la visión. “La córnea se va haciendo un cono y va afectando toda la visión. Cuando está muy avanzado, ya no se puede recuperar”, indicó.
También diferenció los procedimientos que le realizaron y el objetivo del próximo tratamiento. “Los implantes lo que hicieron fue achatarla y frenar el avance. Ahora, con el crosslinking, van trabajando sobre la córnea para que vuelva a su lugar”, sostuvo.
La paciente aclaró que estas intervenciones apuntan principalmente a detener la progresión del queratocono y no a corregir completamente sus problemas visuales. “Es para frenar el avance de la enfermedad y que la córnea no siga haciendo un cono. Como tengo astigmatismo y miopía, para recuperar la visión tendría que hacerme otra cirugía, que sería un implante de lente ocular”, manifestó.
Un torneo solidario para colaborar con Daniela
Para reunir parte del dinero necesario, familiares, amigos y clubes de barrio impulsaron una nueva actividad solidaria. El torneo de fútbol senior se realizará el domingo 11 de octubre, desde las 19, en el Club Sportivo Urquiza, con una entrada general de $2.000.
“Hasta ahora están Peñarol, Sportivo y San Miguel. Estoy esperando para ver si algún otro equipo puede sumarse”, explicó Daniela. Además de los partidos, habrá sorteos, música y servicio de cantina. Los jugadores abonarán una inscripción de $5.000 y habrá un premio para el equipo ganador.
La joven ya había recibido el acompañamiento de clubes barriales durante una actividad anterior y destacó la solidaridad que encontró. “Me quedé sin palabras. Estuvieron San Miguel, Ciclón, Peñarol, Sportivo y muchísima gente. Los jugadores te abrazan y te dan fuerza. Fue un evento muy lindo y esperamos poder repetirlo”, expresó.
“Con $1.000, $500 o lo que pueda la gente, todo suma”
Además del torneo, Daniela habilitó una vía para quienes quieran realizar aportes económicos y convocó a emprendedores interesados en donar productos para los sorteos. “Otra vez pedir me da cosa, pero con $1.000, $500 o lo que pueda la gente, todo suma”, manifestó.
Asimismo, agregó: “Los emprendedores que quieran sumarse para hacer sorteos el día del evento serán bienvenidos y después los vamos a nombrar en las redes”. También dejó como contacto el teléfono 3435188363.
La cirugía está prevista para noviembre y los médicos le recomendaron no demorar el procedimiento. “La fecha ya está en noviembre. Apenas tenga los fondos, tengo que avisarle a mi médico. Me dijo: ‘El izquierdo lo agarramos justo a tiempo. No nos dejemos estar más con este derecho’”, contó.
Un difícil postoperatorio y la expectativa por la última intervención
Daniela también recordó las dificultades que atravesó después de su última operación. Permaneció aproximadamente dos horas en quirófano y durante los días posteriores tuvo una fuerte sensibilidad a la luz y limitaciones para realizar sus actividades habituales.
“El postoperatorio fue feo. Me agarraba ansiedad porque quería hacer mis cosas. Salía de noche con mi pareja, del brazo, y no veía; me descomponía y lloraba. Es una situación bastante complicada”, relató.
Pese a esas dificultades, aseguró que la evolución del ojo izquierdo fue favorable y ahora concentra sus esfuerzos en reunir el dinero para completar el tratamiento. “Por suerte, del ojo izquierdo, que fue el último que me operé, ya tengo el aumento. Después me lo van a cambiar cuando esté operado el ojo derecho y todo esté estabilizado”, concluyó.