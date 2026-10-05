Comprar una casa con crédito hipotecario en 2026: cuánto hay que ahorrar y qué sueldo se necesita

Comprar una casa con crédito hipotecario volvió a ser una alternativa para las familias que no pueden pagar una propiedad al contado. Sin embargo, los préstamos disponibles en 2026 no cubren necesariamente el valor completo del inmueble: además de pagar una cuota mensual, el comprador necesita ahorros para concretar la operación.

Por eso, tener un sueldo que permita afrontar las cuotas no alcanza por sí solo. El acceso depende de tres aspectos: disponer del dinero para el anticipo y los gastos, acreditar los ingresos que exige el banco y poder sostener los pagos si el préstamo se ajusta por UVA.

Según un relevamiento publicado por Ámbito, las líneas analizadas financian entre el 70% y el 80% del valor de la vivienda. El porcentaje restante queda a cargo del comprador, aunque la cobertura y el monto aprobado varían según la entidad, la propiedad y el perfil del solicitante.

Cuánto hay que ahorrar antes de comprar

Para una casa de US$100.000, un banco que financia el 80% presta US$80.000 y obliga al comprador a aportar los US$20.000 restantes. Si la cobertura es del 75%, se necesitan US$25.000 de anticipo; si alcanza el 70%, hacen falta US$30.000.

El banco también puede tomar como referencia la tasación del inmueble. Nación, por ejemplo, financia hasta el 75% del precio de compra o del valor de tasación, el que sea menor. Si la propiedad se vende por encima de la tasación, el comprador deberá cubrir una diferencia mayor.

A ese aporte se suman escritura, impuestos, sellos, inscripción y otros costos. El relevamiento estima esos gastos entre el 5% y el 8% del valor del inmueble, según la jurisdicción y las exenciones. Así, para una vivienda de US$100.000, el ahorro previo orientativo puede ubicarse entre US$25.000 y US$38.000, dependiendo de cuánto financie el banco.

Qué sueldo se necesita para obtener el préstamo

Una vez resuelto el anticipo, aparece la evaluación de ingresos. Para aprobar un crédito hipotecario, el banco analiza cuánto representa la cuota inicial sobre el dinero que el solicitante puede demostrar que cobra cada mes.

En las líneas que fijan ese límite en el 25% de los ingresos netos, una cuota de $800.000 requiere un ingreso mensual de $3,2 millones. Si la mensualidad es de $1 millón, el ingreso necesario asciende a $4 millones. Son ejemplos de cálculo y no montos obligatorios para cualquier préstamo.

Algunas entidades permiten sumar los ingresos de cónyuges o codeudores. También ofrecen condiciones diferentes según el destino de la vivienda y si el solicitante cobra su sueldo allí. Por ejemplo, Nación publica una TNA del 6,7% para determinadas operaciones de vivienda única y permanente de clientes que perciben sus haberes en el banco.

Por qué la primera cuota no queda fija

El tercer punto es entender cómo cambia el pago durante el préstamo. En un crédito hipotecario UVA, la deuda y las cuotas se expresan en una unidad que se actualiza mediante el CER, vinculado con la inflación. Esto significa que el monto mensual en pesos puede aumentar con el tiempo.

Por esa razón, calificar para la primera cuota no garantiza que resulte igual de accesible durante toda la financiación. Al comparar propuestas, hay que considerar la actualización, la tasa, el plazo y el costo financiero total, además de los gastos de contratación.

La posibilidad de comprar depende, entonces, de que coincidan el ahorro disponible, los ingresos acreditados y la capacidad de sostener las cuotas. Los ejemplos permiten estimar cuánto dinero hace falta, pero la aprobación y las condiciones finales del crédito hipotecario deben calcularse para cada comprador y cada inmueble.