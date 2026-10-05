Es camionera y creó un emprendimiento de vestidos de fiesta en talles plus size

Andrea Páez, creadora de Nueve Reinas, contó a Elonce cómo desarrolló en Paraná un emprendimiento de alquiler y venta de vestidos de fiesta en talles plus size, que comenzó hace ocho años a partir de una necesidad personal. La propuesta creció desde tres prendas hasta unas 200 y combinó la disponibilidad de modelos con asesoramiento personalizado.

La emprendedora explicó que sostiene esa actividad junto con su trabajo como conductora. “Soy camionera. Soy chofer del camión de la recolección de la Municipalidad de Paraná. Eso lo hago en la mañana”, relató.

Por las tardes, se dedica al local y a la atención con turnos. “Soy feliz con lo que hago”, expresó durante la entrevista, en la que destacó la satisfacción de acompañar a las mujeres para que pudieran elegir una prenda y sentirse cómodas en sus celebraciones.

Una necesidad personal que dio origen al emprendimiento

Páez recordó que la idea surgió cuando tuvo que asistir a tres acontecimientos familiares: la recepción de su hijo menor, el casamiento de su hermano y el cumpleaños de 15 de su ahijada. No encontraba vestidos que le gustaran y se adaptaran a su cuerpo, por lo que comenzó a diseñarlos y confeccionarlos junto con una amiga.

“Voy a comprarme un vestido y le digo cuánto tenía de busto y la chica me quería hacer entrar y no me entraba el vestido”, recordó sobre una experiencia que marcó su búsqueda. “Vos tenés que buscar la comodidad”, sostuvo.

Después puso aquellas prendas a la venta porque quería reunir dinero para comprar una moto. La consulta de una mujer cambió el rumbo de la propuesta: “En el último vestido una señora me dice: ‘¿No me lo alquilás?’. Y ahí arrancó”, relató. Con el tiempo, aquella primera experiencia se convirtió en Nueve Reinas.

Asesoramiento para elegir y disfrutar el vestido

La emprendedora explicó que realizó cursos de asesoría de imagen en talles plus size para orientar a sus clientas sobre modelos, colores, accesorios y combinaciones. También tuvo en cuenta el tipo de evento, el lugar y el horario de la celebración.

“Muchas de las chicas que van, van desconfiadas al local, pensando que no van a conseguir sus talles, van preocupadas porque no saben si realmente las vas a atender bien”, señaló. Por eso, buscó que las pruebas fueran un espacio de confianza, donde pudieran moverse y comprobar cómo se sentían con cada vestido.

Páez explicó que busca acompañar a cada clienta para que pudiera elegir un vestido con confianza. “Trato de que se sientan más que nada cómodas”, expresó, y añadió: “Creo que lo vengo logrando y trabajando día a día ese tema”.

Páez destacó que su asesoramiento incluye recomendaciones sinceras: “No te voy a decir ‘te queda bien’ solamente para alquilar”, afirmó. También cuestionó que la elección quedara limitada a una prenda únicamente porque entrara: “¿Por qué? Porque podemos usar telas, colores”, expresó.

Vestidos de novia y modelos que se transforman

Además de los vestidos de fiesta, Nueve Reinas incorporó vestidos de novia en alquiler. “Cuando me alquilan regalo el tocado”, indicó Páez. La propuesta también incluye sandalias, sobres y bijouterie, mientras que otras colaboradoras ofrecen servicios de maquillaje y peinado.

Entre las alternativas que desarrolló, mencionó los modelos con una falda larga desmontable sobre un vestido corto. La idea fue que las clientas pudieran utilizar una presentación de gala y luego retirar esa pieza para disfrutar de la fiesta con mayor comodidad.

La Tarde del Once - Programa 05/10/2026

La confección se realiza en su taller junto con Yanina Arellano, a quien agradeció por acompañarla en el proyecto. “Una proyecta, la otra cose, la otra cose, la otra proyecta y sumamos iniciativas o cosas nuevas”, explicó.

De tres prendas a unas 200

Durante la entrevista, las modelos Ivana y Nahir mostraron algunas de las opciones disponibles. Páez explicó que buscó ofrecer variedad de telas y colores, y sostuvo que los tonos oscuros no debían ser la única alternativa para las mujeres que usaban talles plus size.

“A veces los colores realzan y te muestran de otro lado otro panorama”, afirmó. También agradeció a las clientas que confiaron en ella y compartieron fotografías de sus celebraciones: “Hay mucha historia detrás de eso, muchas historias de vida”, expresó.

“Esto empezó con tres vestidos y hoy debo tener 200 vestidos”, resumió. Para coordinar la atención, indicó que las interesadas podían comunicarse al 343 4552544 y encontrar el emprendimiento en Instagram como Nueve Reinas.