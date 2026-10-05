El Gobierno enviará al Congreso una reforma del mercado de capitales: los puntos clave

El Gobierno anunció que enviará al Congreso, en las próximas semanas, una reforma del mercado de capitales destinada a "simplificar" operaciones financieras y ampliar los bienes que podrán utilizarse como garantía para obtener crédito. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los principales lineamientos durante la inauguración de la Semana Mundial del Inversor, organizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El funcionario definió la iniciativa como el “broche de oro” del proceso de transformación del sector. Explicó que el proyecto tendrá dos ejes: flexibilizar la contratación y fortalecer las garantías utilizadas para acceder al financiamiento.

Las modificaciones alcanzarán a los warrants, las prendas, los pagarés, las letras de cambio, las facturas de crédito electrónicas MiPyME y los cupones de tarjetas de crédito. También se propondrán cambios en la regulación de los planes de ahorro y capitalización.

Más bienes como garantía para conseguir crédito

Uno de los capítulos estará dedicado a los warrants, instrumentos que permiten respaldar un crédito con bienes. Según explicó Sturzenegger, la intención oficial será ampliar los activos admitidos y profundizar las modificaciones realizadas previamente sobre ese régimen.

La propuesta también contemplará eliminar obligaciones como la contratación de seguros y la exigencia de rematar determinados bienes en forma pública. El ministro sostuvo que las partes deberían contar "con mayor libertad" para acordar las condiciones de las operaciones.

Además, el proyecto incorporará un Sistema Federal de Registro de Garantías, con un registro centralizado de prendas administrado por el Banco Central. El objetivo anunciado será "facilitar su constitución" y permitir consultas sobre si un bien ya fue utilizado como respaldo de otra operación, publicó La Nación.

Prendas sobre cosechas futuras y cambios en pagarés

La iniciativa ampliará la posibilidad de constituir segundas y terceras prendas sin autorización del primer acreedor y extenderá los bienes que podrán afectarse como garantía. Entre los ejemplos, Sturzenegger mencionó las cosechas futuras, que podrían respaldar financiamiento antes de ser levantadas.

El ministro también anticipó cambios para ampliar los participantes habilitados a ejecutar garantías prendarias. Según planteó, esa modificación buscará acelerar la recuperación de los activos y facilitar la intervención de más actores en estas operaciones.

En cuanto a los pagarés y las letras de cambio, el proyecto incorporará modificaciones impulsadas anteriormente por vía reglamentaria. La intención será ampliar las operaciones que podrán respaldarse con esos instrumentos y las modalidades de pago.

Financiamiento para pymes y comercios

Otro apartado estará dirigido a la factura de crédito electrónica MiPyME. Sturzenegger sostuvo que la operatoria actual incluye intermediaciones que agregan costos y pasos, por lo que la propuesta buscará facilitar el acceso directo de las empresas a los mercados autorizados.

Para los comercios, se planteará que los créditos derivados de ventas con tarjeta puedan convertirse en títulos valores electrónicos negociables. De esa manera, los negocios tendrían la posibilidad de negociar esos activos en el mercado para obtener financiamiento.

El proyecto también propondrá derogar el régimen específico de los planes de ahorro y capitalización, que contempla su registración y autorización ante la Inspección General de Justicia. Los contratos quedarían sujetos a las reglas generales del Código Civil y Comercial, mientras que los conflictos con usuarios seguirían el esquema de Defensa del Consumidor.

La expectativa de la Comisión Nacional de Valores

Sturzenegger vinculó los cambios con una eventual reducción de costos para quienes buscan crédito. “Cuando facilitás las prendas, hacés que alguien pueda comprar un auto de una manera mucho más fácil y más barata, usando el automóvil como garantía”, expresó.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que la propuesta dará continuidad a las modificaciones regulatorias realizadas por el organismo. “No me animaría a decir que son grandes cambios, salvo algunas excepciones, pero sí hay muchas mejoras para los instrumentos financieros”, sostuvo.

Silva manifestó que esperaba el envío del proyecto al Congreso en breve. Los cambios anunciados quedaron sujetos a la presentación del texto definitivo y a su posterior tratamiento legislativo.