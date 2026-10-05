Discapacidad: la Iglesia valoró el diálogo con el Gobierno y pidió respuestas concretas

La Conferencia Episcopal Argentina valoró la apertura de una instancia de diálogo con el Ministerio de Salud por la situación de la discapacidad, aunque advirtió sobre la necesidad de avanzar con soluciones. “Se plantearon posibles respuestas y se abrieron caminos”, señalaron.
La Iglesia valoró el diálogo con el Gobierno por la situación de la discapacidad, luego de una reunión entre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y autoridades del Ministerio de Salud. Desde la institución religiosa destacaron la apertura de un canal institucional, aunque remarcaron la necesidad de avanzar hacia respuestas concretas para las personas, familias y entidades del sector.
María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, explicó tras el encuentro que se presentaron formalmente las principales preocupaciones existentes. “Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil”, aclaró al ser consultada sobre los resultados inmediatos.
La representante confirmó además que habrá una nueva reunión con autoridades de la cartera encabezada por Mario Lugones. El encuentro se produjo en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá una actividad en el Cottolengo Don Orione.
La Iglesia remarcó cuál es su rol
Consultada sobre quién debía aportar respuestas ante la problemática que atraviesa el sector, Casal diferenció las responsabilidades del Estado y de la Iglesia.
“La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad porque eso es la Iglesia. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, expresó.
En ese sentido, recordó que la Conferencia Episcopal había fijado su posición a través de un documento difundido la semana pasada. “Sí tenemos una mirada sobre la situación que la emitimos en un documento”, agregó.
“Se abrió un espacio de diálogo”
Al evaluar el encuentro con el Ministerio de Salud, Casal consideró que uno de los principales resultados fue la conformación de un ámbito para mantener las conversaciones entre las partes.
“La primera conclusión es que se abrió un espacio de diálogo entre la Conferencia Episcopal, el área de discapacidad, que representamos a las familias y a las organizaciones, y el Ministerio de Salud”, explicó.
Según detalló, los representantes de la Iglesia llevaron un documento en el que enumeraron sus principales inquietudes. A partir de esos planteos, comenzaron a analizarse diferentes alternativas.
Los planteos llevados al Gobierno
“Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre el escrito, se plantearon posibles soluciones, se abrieron caminos para rectificar algunos actos”, relató Casal sobre el contenido de la reunión.
La coordinadora destacó que se trató de la primera convocatoria de estas características recibida por el espacio que representa. “Fue la primera reunión a la que fuimos invitados y se abre un espacio al que creo que debemos apostar”, sostuvo.
De esta manera, la CEA destacó la instancia de conversación iniciada, aunque dejó planteado que el proceso deberá continuar para traducirse en medidas destinadas a atender las necesidades que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan asistencia.
El objetivo planteado por la Conferencia Episcopal
Antes de la reunión, la Conferencia Episcopal Argentina había difundido un comunicado en el que explicó que el objetivo era “dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.
La entidad señaló además que el nuevo espacio pretendía fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad y a las organizaciones que trabajan diariamente con ellas.
“La Conferencia Episcopal Argentina agradece la invitación y valora esta oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”, concluyó el comunicado.