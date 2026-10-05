Convocaron a movilizarse a Tribunales contra el fallo sobre la Ley de Tierras

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas convocaron a una movilización para este martes 6 de octubre hacia Tribunales, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que, según cuestionaron, habilitó la extranjerización de tierras. En Paraná, anunciaron una concentración a las 12 en 25 de Mayo 256, mientras que la convocatoria nacional fijó el encuentro a las 16.

La protesta local se sumó al reclamo contra la decisión del máximo tribunal y al pedido de derogación del DNU 70/23. “Ante el avance de políticas que profundizan la entrega de nuestros territorios y bienes comunes, seguimos organizades y en las calles”, expresaron quienes difundieron la convocatoria.

Las organizaciones también llamaron a participar de una jornada de movilización el 15 de octubre, con la consigna “Abajo el DNU 70/23”. “La soberanía la defendemos en las calles y en unidad”, señalaron en el mensaje.

Cuestionamientos de las centrales sindicales

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó de “grave” el fallo. Sostuvo que, además de “habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros”, la decisión invalidó el derecho de los excombatientes de Malvinas a presentar una demanda para que el decreto fuera declarado inconstitucional.

“Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra”, expresó Godoy al explicar los motivos de la movilización.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que también se movilizarían el 15 de octubre junto con otras organizaciones, “para dar de baja el DNU completo”. Además, explicó que los bloques opositores trabajaban para reunir el quórum necesario y discutir la continuidad de la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la derogación del decreto.

Reclamos y convocatoria para el 15 de octubre

Yasky sostuvo que la derogación del DNU 70/23 “implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras, pero también tantos otros que golpean a la comunidad”.

La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, también cuestionó la decisión judicial. Afirmó que la Corte Suprema “no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país” y vinculó el reclamo con la defensa de la soberanía territorial.

“No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo. Es grave: no estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”, manifestó.

Junto con su compañero de bancada, Nicolás del Caño, Bregman impulsó la movilización del 15 de octubre hacia el Congreso de la Nación. Entre los reclamos también incluyeron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Del Caño pidió unir las demandas de la comunidad universitaria, del colectivo de personas con discapacidad y de las familias endeudadas. Además, exigió a las centrales sindicales y a los sindicatos que convocaran a un paro nacional activo para esa fecha.

En Paraná, la convocatoria difundida se sumó a esa jornada nacional y llamó a sostener la organización y la presencia en las calles contra el DNU 70/23.