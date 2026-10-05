Estados Unidos aseguró que podría volver a asistir a la Argentina “si el Gobierno lo necesita”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que Washington podría volver a brindar asistencia financiera a la Argentina. El funcionario defendió las medidas adoptadas en 2025 y sostuvo que contribuyeron a modificar el escenario político y económico latinoamericano.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar nuevamente esas herramientas en el país o en otras economías, respondió: “¿Podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”. Sus palabras dejaron abierta esa alternativa, sin precisar montos, fechas ni condiciones para una eventual intervención.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Axios y recogidas por Ámbito. Bessent presentó la asistencia como parte de una política con efectos regionales y destacó el acercamiento de distintos gobiernos latinoamericanos a Washington.

La evaluación de Bessent sobre la región

“Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia”, afirmó el funcionario al analizar los resultados de aquella intervención.

En ese sentido, sostuvo que nunca antes habían existido tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos. Esa relación entre asistencia económica y alineamiento regional forma parte de la interpretación expresada por el secretario del Tesoro.

La entrevista volvió a poner en primer plano el respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei. La posibilidad de repetir la asistencia fue planteada por Bessent como una herramienta disponible, sin anunciar un nuevo acuerdo.

El antecedente de la asistencia financiera

Durante 2025, Estados Unidos compró pesos y puso a disposición de la Argentina una línea de intercambio de monedas, conocida como swap, por US$20.000 millones. Las medidas estuvieron orientadas a estabilizar el mercado cambiario.

La compra de moneda local y la disponibilidad de esa línea fueron dos instrumentos del apoyo financiero. El monto anunciado para el swap corresponde a la línea puesta a disposición y no implica, por sí mismo, que se haya utilizado íntegramente.

Las declaraciones se producen en un contexto de condiciones financieras internacionales más exigentes. Para la Argentina, ese escenario resulta relevante por su incidencia sobre los bonos soberanos, el riesgo país y las posibilidades de acceder al financiamiento externo.

Qué dijo sobre las tasas estadounidenses

Bessent también se refirió al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. “Me preocuparía si estuviéramos ante algún tipo de subida atípica”, sostuvo, al restar dramatismo al movimiento reciente de las tasas.

El funcionario consideró que la evolución responde a una tendencia global y descartó que refleje una salida particular de inversores de la deuda estadounidense. “No estamos viendo que la gente venda bonos del Tesoro para comprar bonos alemanes o japoneses”, explicó.

Entre los factores que presionan sobre las tasas aparecen la inflación, los precios de los combustibles, las preocupaciones fiscales y las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. El dato de empleo difundido el viernes, menor al esperado, ofreció cierto alivio al mercado al moderar las expectativas de un nuevo endurecimiento monetario de la Reserva Federal.