Alquileres en Paraná: qué viviendas se buscan más y cuánto cuesta un departamento

Con la llegada del último tramo del año, los alquileres en Paraná comienzan a recibir consultas de estudiantes que buscan instalarse en la ciudad para cursar carreras universitarias. A esa búsqueda se suma la demanda de viviendas de familias y personas que necesitan cambiar de alojamiento.

El mercado presenta diferencias según el tipo de propiedad: mientras los departamentos de un dormitorio cuentan con mayor disponibilidad, las casas con patio y cochera son más difíciles de encontrar. El centro y la zona del parque aparecen entre los sectores más solicitados.

En diálogo con Elonce, el corredor inmobiliario Germán Meier describió el movimiento actual: “En este momento hay bastante oferta de departamentos, sobre todo de un dormitorio, y los estudiantes están empezando ya a consultar para el próximo año”.

Cuándo conviene comenzar la búsqueda

Aunque las consultas estudiantiles ya comenzaron, Meier recomendó acercar la búsqueda concreta a la fecha de mudanza. “Siempre les recomendamos que empiecen a buscar entre 15 y 20 días antes de su ingreso”, explicó.

Para quienes necesitan instalarse en febrero, ubicó el inicio de la búsqueda alrededor del 10 o el 15 de enero. La recomendación responde a la disponibilidad de las propiedades: “Los ingresos siempre son inmediatos”, señaló, al explicar por qué una vivienda ofrecida ahora no necesariamente estará disponible el próximo año.

La situación cambia para quienes buscan casas. “No hay tanta oferta como sí de departamentos, pero sí hay bastante demanda de casas, sobre todo con patio y cochera, y no abundan”, afirmó. Respecto de las ubicaciones más requeridas, precisó: “Más que nada zonas centro y parque”.

Los precios y los ajustes de los contratos

Consultado por la evolución de los valores de los alquileres, Meier vinculó el comportamiento de los precios con la oferta disponible. Según su observación, “o se mantienen estables o han estado a la baja respecto de años anteriores”, aunque no detalló porcentajes de variación.

Para un departamento de un dormitorio en el centro, indicó un precio mensual de entre $400.000 y $450.000, al que deben sumarse expensas y tasas. Esos gastos adicionales hacen que el importe del alquiler no represente por sí solo el costo total de ocupar la vivienda.

Demanda de alquileres en Paraná

Sobre las actualizaciones durante los contratos, explicó: “Los ajustes siempre son trimestrales o cuatrimestrales. Hay algunos semestrales también”. Agregó que se utilizan la inflación o el Índice para Contratos de Locación (ICL): “Son los dos índices que se están manejando”.

Qué garantías se solicitan

Otro punto de consulta fue la documentación necesaria para acceder a una propiedad. Meier señaló que, en las operaciones que describe, se requiere “solicitante y dos garantes con recibo de sueldo”, como parte de la evaluación de los ingresos.

Cuando el interesado no tiene recibo de sueldo, pero puede acreditar ingresos, las condiciones pueden variar. “Se le pide un tercer garante o pueden ser dos también, siempre dependiendo del monto de los recibos”, explicó el corredor.

El análisis de Meier muestra un mercado de alquileres con mayor disponibilidad de departamentos y menos alternativas para quienes necesitan una casa con patio y cochera. Para los estudiantes que consultan por el próximo ciclo lectivo, su recomendación es comenzar la búsqueda concreta poco antes de la fecha prevista de ingreso.