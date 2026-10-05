El río Uruguay seguirá creciendo y podría superar los 11 metros en Concordia

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande advirtió que el río mantendrá una tendencia ascendente y podría alcanzar o superar los niveles de alerta en los próximos días. En Concordia, ya superó los 10 metros y el agua avanzó sobre sectores bajos de la Costanera.
El río Uruguay en Concordia mantiene una tendencia ascendente y la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande advirtió que durante los próximos días podría superar los 11 metros en el puerto de Concordia y los 11,30 metros en Salto, mientras se espera el avance de una creciente que podría alcanzar niveles de alerta y, eventualmente, de evacuación.
El organismo señaló que, de acuerdo con las previsiones actuales, durante los próximos días se superaría el Nivel de Alerta. Además, advirtió que la tendencia ascendente podría continuar debido a las lluvias registradas en distintas subcuencas del río Uruguay y a los nuevos eventos de precipitaciones previstos para los próximos siete días.
La CTM explicó que el escenario está relacionado con los efectos de El Niño de intensidad muy fuerte, particularmente por las abundantes lluvias registradas en las subcuencas Alta y Media. En la zona próxima al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande también se pronostican precipitaciones moderadas entre miércoles y viernes, que aportarían nuevos caudales al embalse.
Una creciente que ya impacta en la Costanera
El avance del agua ya es visible en Concordia, según informó Diario Río Uruguay. Durante la mañana de este lunes, Prefectura Naval Argentina registró 10,10 metros frente al puerto, por encima de la barrera de los 10 metros. El agua cubrió el camino de tierra y ripio ubicado en la parte más baja de la Costanera, aunque hasta ese momento no había alcanzado la avenida Costanera de los Pueblos Originarios.
También se observó el avance del agua sobre sectores cercanos a los sanitarios del paseo costero. En inmediaciones del mirador Arenitas Blancas, el río llegó hasta los escalones de las instalaciones, mientras que en cercanías del puerto comenzó a avanzar por la calle paralela al Galpón 2.
El escenario había sido anticipado por el área de Hidrología de Salto Grande. En el parte difundido previamente se había previsto para Concordia una cota máxima de 10,60 metros durante este lunes, aunque el nuevo informe plantea ahora un escenario de crecimiento mayor para los próximos días.
Advierten por una posible crecida extraordinaria
Desde Salto Grande señalaron que, si se concretan las cantidades de lluvia pronosticadas para el conjunto de la cuenca, el río Uruguay podría atravesar una crecida extraordinaria. El organismo advirtió que podría alcanzar y superar los niveles de alerta y llegar incluso a los niveles de evacuación antes de mediados de octubre.
Para las localidades ubicadas aguas abajo de la represa, los incrementos se producirían de manera más gradual, aunque sostenida, hasta alcanzar eventualmente sus respectivos niveles de alerta.
La perspectiva también está condicionada por el pronóstico climático de los próximos meses. Según el informe, El Niño presenta una alta probabilidad de generar lluvias superiores a lo normal durante los próximos tres meses, por lo que el río Uruguay podría permanecer en una condición sostenida de "aguas altas".
Recomiendan consultar la información oficial
Ante este escenario, Salto Grande recomendó seguir la evolución de la situación hídrica mediante sus canales oficiales y prestar especial atención al Comunicado Diario, que se actualiza aproximadamente a las 13 y contiene las previsiones sobre los niveles y caudales del río.
El organismo remarcó la importancia de utilizar información oficial para mantenerse actualizado ante una situación que puede modificarse según las lluvias y la evolución de los aportes de la cuenca.
En Concordia, mientras tanto, el agua continúa ganando terreno en los sectores más bajos de la Costanera. La evolución de los próximos días será determinante para establecer hasta dónde llegará la creciente y qué sectores podrían verse afectados por el avance del río.