Cómo se contagia la peste neumónica, la enfermedad bajo sospecha tras una muerte en Rusia

Cómo se contagia la peste neumónica volvió a estar bajo análisis después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas de Siberia, Rusia. La joven desarrolló una neumonía grave y versiones periodísticas señalaron una posible exposición accidental a la bacteria Yersinia pestis, aunque las autoridades sanitarias no confirmaron esa hipótesis.

La mujer fue identificada por medios locales como Daria Shipilova, de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Murió el 2 de octubre y algunas publicaciones rusas indicaron que días antes se habría roto un tubo con material biológico mientras realizaba tareas en el laboratorio.

Sin embargo, la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor informó que la causa del fallecimiento fue una “neumonía de origen desconocido”. Además, sostuvo que los análisis efectuados no detectaron microorganismos vinculados con la actividad profesional de la trabajadora. Por lo tanto, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya muerto por peste.

Cerca de 200 personas quedaron bajo vigilancia

Pese a que no se confirmó la presencia de Yersinia pestis, alrededor de 200 personas que pudieron haber mantenido contacto con la joven quedaron bajo vigilancia médica como medida preventiva.

La preocupación estuvo relacionada especialmente con la posibilidad de una peste neumónica. A diferencia de otras presentaciones de la enfermedad, esta variante afecta los pulmones y puede transmitirse de una persona a otra mediante secreciones respiratorias.

Yersinia pestis es una bacteria y no un virus. En la naturaleza circula principalmente entre pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan. Las personas pueden contraerla mediante la picadura de una pulga infectada o por contacto con animales enfermos, entre otras vías.

Cómo se contagia la peste neumónica

La peste puede presentarse principalmente de tres maneras: bubónica, septicémica y neumónica. La primera es la más conocida y puede generar fiebre, escalofríos, debilidad y ganglios inflamados y dolorosos, denominados bubones.

La peste septicémica se produce cuando la bacteria invade el torrente sanguíneo y puede desencadenar un cuadro grave. En tanto, la peste neumónica afecta directamente los pulmones y puede desarrollarse cuando una infección previa alcanza el aparato respiratorio o por inhalación de la bacteria.

En este último escenario puede existir transmisión entre personas a través de las secreciones respiratorias expulsadas por alguien infectado al toser. Entre sus manifestaciones aparecen fiebre, dolor de cabeza, debilidad y síntomas respiratorios que pueden evolucionar rápidamente hacia una neumonía grave.

Por qué genera preocupación una posible exposición

La sospecha de una exposición accidental dentro de un laboratorio especializado motivó atención debido a la velocidad con la que puede evolucionar la enfermedad sin tratamiento. No obstante, hasta el momento las autoridades rusas no confirmaron que ese haya sido el origen de la neumonía que sufrió la trabajadora.

La peste fue responsable de algunas de las epidemias más devastadoras de la historia. Yersinia pestis estuvo detrás de la denominada Peste Negra, que durante el siglo XIV causó millones de muertes en Europa, Asia y el norte de África.

La enfermedad todavía existe, aunque actualmente puede ser tratada con antibióticos. La respuesta médica temprana resulta fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones y, ante una sospecha de peste neumónica, pueden disponerse medidas de aislamiento, seguimiento de contactos y tratamiento preventivo de personas expuestas.

Rusia aseguró que la situación está controlada

Las medidas adoptadas tras la muerte de Shipilova tuvieron carácter preventivo mientras continuaron las investigaciones sobre las causas de su neumonía.

Las autoridades sanitarias rusas sostuvieron que la situación epidemiológica permanecía bajo control y que los estudios realizados no habían demostrado que la trabajadora contrajera Yersinia pestis durante sus actividades profesionales.

De esta manera, no existe hasta el momento confirmación pública de un brote de peste en Siberia relacionado con el fallecimiento. La hipótesis de una exposición a la bacteria permanece sin comprobarse, mientras continúa el seguimiento sanitario de las personas que tuvieron contacto con la trabajadora.