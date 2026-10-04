Murió una investigadora rusa que estudiaba enfermedades infecciosas: analizan un accidente en laboratorio

Investigan un accidente en el laboratorio donde trabajaba la investigadora

Una investigadora de un laboratorio especializado en enfermedades infecciosas murió en Siberia, Rusia, luego de ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido. Las autoridades investigan el caso ante la posibilidad de que se haya producido un accidente en el establecimiento donde trabajaba.

El episodio ocurrió en el Instituto de Investigación Antiplaga de Shelekhov, cerca de Irkutsk, un centro dedicado al estudio y control de enfermedades infecciosas. Según informó la agencia estatal rusa TASS, todavía no se determinó qué agente pudo haber provocado la infección.

La agencia rusa Rospotrebnadzor, responsable de la vigilancia sanitaria, informó que la mujer falleció después de recibir un diagnóstico de “neumonía de etiología desconocida”.

Investigan una posible infección peligrosa

Las autoridades aplicaron medidas especiales luego de detectar el caso y activaron los protocolos sanitarios correspondientes. Rospotrebnadzor aseguró que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shelekhov se mantiene estable.

El jefe de la república de Buriatia, Alexei Tsydenov, había señalado que la trabajadora, de 28 años, podría haber muerto posiblemente a causa de la peste. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, pidió mantener la calma y confirmó que se realizó una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica, junto con autoridades sanitarias nacionales.

La investigación busca establecer qué provocó la enfermedad y si existió algún tipo de exposición accidental dentro del laboratorio.

Contactos bajo vigilancia médica

Una planta de aluminio ubicada en las cercanías del instituto pidió a sus trabajadores utilizar mascarillas como medida preventiva.

Artem Fominikh, director de la Planta de Aluminio de Irkutsk, indicó que los contactos cercanos identificados fueron puestos bajo seguimiento médico.

“Todos los contactos cercanos identificados están bajo supervisión médica. Por el momento, no presentan signos de la enfermedad y los resultados de sus pruebas de laboratorio son negativos”, afirmó.

Medios regionales señalaron además que cerca de 200 personas habrían quedado bajo observación en el hospital de Shelekhov al que fue trasladada inicialmente la trabajadora. También se informó sobre medidas de aislamiento en al menos una maternidad de la ciudad, aunque estos datos no fueron confirmados oficialmente por las autoridades sanitarias.

La peste, una de las hipótesis

La posibilidad de que se trate de un caso de peste neumónica generó especial preocupación debido a la actividad del instituto donde trabajaba la mujer.

Gennady Onishchenko, exdirector de Rospotrebnadzor, sostuvo que la infección registrada en la región “muy probablemente no sea peste”. También consideró que, incluso si se confirmara esa enfermedad, no necesariamente implicaría una propagación generalizada.

La peste neumónica es provocada por la bacteria Yersinia pestis y afecta principalmente los pulmones. A diferencia de otras formas de peste, puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias.

Entre los síntomas se encuentran fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dificultad para respirar, dolor de pecho y tos. La enfermedad puede evolucionar rápidamente, aunque puede tratarse con antibióticos cuando se administra atención médica de manera oportuna.

Por el momento, las autoridades rusas continúan investigando la causa de la infección que provocó la muerte de la investigadora y qué ocurrió dentro del instituto de Shelekhov.