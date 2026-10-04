Temporal en Paraguay: ráfagas de 100 km/h, granizo gigante y apagones

Un fuerte temporal golpeó Asunción y ciudades del departamento Central, con ráfagas superiores a 100 km/h, granizo de gran tamaño, calles inundadas y 58 líneas eléctricas fuera de servicio.
Un fuerte temporal en Paraguay provocó durante la noche del sábado importantes daños en Asunción y distintas ciudades del departamento Central. La tormenta estuvo acompañada por ráfagas cercanas o superiores a los 100 km/h, lluvias intensas y una intensa caída de granizo que ocasionó destrozos en vehículos, viviendas y calles.
El fenómeno generó además cortes de energía eléctrica en distintos sectores. Según informó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), durante la tarde y la noche quedaron fuera de servicio 58 líneas de 23 kV. Hasta el último reporte difundido por la empresa estatal, 39 de esas líneas ya habían sido restablecidas.
La tormenta también provocó parabrisas rotos, techos abollados y calles anegadas. Ante la magnitud del impacto, la ANDE activó un código amarillo para garantizar una atención inmediata y continua a los usuarios afectados por la interrupción del suministro.
Advirtieron por tiempo severo
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) había emitido previamente una advertencia por la llegada de un sistema de tormentas que iba a afectar principalmente a la Región Oriental de Paraguay.
El organismo había señalado una "elevada probabilidad" de que se registrara "tiempo severo de forma puntual", con ráfagas cercanas o superiores a los 100 km/h, lluvias moderadas a fuertes y caída de granizo.
El director de la DMH, Eduardo Mingo, explicó en declaraciones radiales que este tipo de tormentas es "típico de la temporada" de primavera en el Cono Sur, aunque señaló que la intensidad registrada pudo haber sido mayor.
El posible vínculo con El Niño
Mingo sostuvo que la intensidad del temporal y de la granizada pudo verse probablemente "amplificada" por el fenómeno de El Niño, que genera condiciones atmosféricas que pueden favorecer determinados episodios de precipitaciones y tormentas en la región.
La situación volvió a poner en evidencia la posibilidad de que eventos meteorológicos de características severas provoquen impactos localizados, incluso cuando no afectan de manera uniforme a todo un territorio.
Asunción se encuentra a pocos kilómetros del límite con la provincia argentina de Formosa, separada de ella por el río Paraguay. La cercanía geográfica hace que los fenómenos meteorológicos que afectan a Paraguay también sean de interés para el noreste argentino.