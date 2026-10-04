Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio frente a Lula en Brasil, pero habrá segunda vuelta

Flávio Bolsonaro lidera el conteo provisorio de las elecciones de Brasil con el 47,68% de los votos, mientras Lula da Silva obtiene el 44,39%, con cerca del 94,51% de las mesas escrutadas.
Brasil acudió a las urnas este domingo en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años. Casi 159 millones de electores estaban habilitados para votar en la primera vuelta, en una jornada en la que también se eligen gobernadores, senadores y diputados federales y estatales.
Los primeros resultados muestran una tendencia en favor de Flávio Bolsonaro. Con el 94,51% escrutado, el candidato opositor lidera el escrutinio con un 47,68% de los votos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo sigue con el 44,39%.
A las 17 de horas de Brasilia, cerraron las urnas. La elección se desarrolló con voto electrónico desde las 8 de la mañana y el escrutinio suele avanzar con rapidez después del cierre. La campaña estuvo marcada por la polarización y tuvo como principales ejes la seguridad, la economía, el costo de vida, la corrupción y la situación judicial de Jair Bolsonaro.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, encabeza la candidatura del Partido Liberal y representa al espacio político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
La pelea presidencial llegó a las urnas con una diferencia mínima entre los dos principales candidatos. El último sondeo de Datafolha, difundido en la víspera de la elección, ubica a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%, una distancia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.
Los datos muestran una competencia abierta y hacen prever que ninguno alcance por sí solo el 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre en una segunda vuelta.
Una elección con posible segunda vuelta
Antes de la votación, los principales sondeos mostraban una disputa competitiva y ninguno de los candidatos aparecía con posibilidades claras de superar por sí solo el 50% de los votos válidos necesarios para evitar una segunda vuelta.
De acuerdo con el calendario electoral brasileño, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre.
La elección también definirá cargos legislativos y ejecutivos a nivel estadual. En total, 158.765.543 electores están habilitados para votar en los comicios generales de 2026, publicó NA.