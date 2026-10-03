Desapareció un avión privado en el Atlántico y Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda

Un avión privado con seis personas a bordo desapareció en aguas del océano Atlántico mientras realizaba un vuelo internacional hacia Estados Unidos. La Guardia Costera estadounidense desplegó un operativo de búsqueda por aire y mar para localizar la aeronave.

El avión, un Gulfstream IV, había despegado desde Bermudas con destino al aeropuerto Hanscom Field, ubicado en Bedford, Massachusetts. Durante el trayecto se perdió toda comunicación con la aeronave y las autoridades comenzaron a rastrear la zona.

La última posición registrada situó al avión al sudeste de Nantucket, una isla ubicada frente a la costa del noreste de Estados Unidos. Ese sector concentra actualmente las tareas de búsqueda y las investigaciones para determinar qué ocurrió durante el vuelo.

Buscan reconstruir el recorrido del avión

Los equipos de emergencia trabajan para establecer la ubicación exacta en la que se produjo la pérdida de contacto y reconstruir el recorrido realizado por la aeronave.

El Gulfstream IV es un avión ejecutivo de largo alcance utilizado habitualmente para vuelos corporativos y privados. La aeronave debía completar el trayecto entre Bermudas y Massachusetts, pero no llegó a su destino.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre la recepción de alertas de emergencia antes de que se interrumpieran las comunicaciones.

Tampoco se reportó oficialmente el hallazgo de restos del avión en la zona marítima donde se concentra el operativo.

La búsqueda continúa en el Atlántico

La Guardia Costera de Estados Unidos coordina las tareas de búsqueda, que incluyen recursos aéreos y marítimos para intentar localizar la aeronave y establecer qué sucedió.

Por el momento, no fueron difundidas las identidades de las seis personas que viajaban a bordo.

Las autoridades tampoco precisaron si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna incidencia en el hecho. La investigación continúa mientras los equipos buscan determinar la última ubicación conocida del avión y localizar posibles indicios que permitan avanzar con el operativo.