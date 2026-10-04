Elecciones en Brasil: cómo funciona el sistema electoral y cuándo habrá balotaje

Brasil celebra este domingo 4 de octubre sus elecciones generales con un sistema que exige seis decisiones consecutivas a cada elector. La votación se realiza mediante urnas electrónicas y, para definir la Presidencia en primera vuelta, una fórmula debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

Los centros de votación abrieron a las 8 y permanecerán habilitados hasta las 17, según el horario de Brasilia, que coincide con el de Argentina. Quienes estén en la fila al momento del cierre podrán completar su participación. La jornada reúne la elección presidencial y la renovación de autoridades estatales y legislativas.

Según el calendario del Tribunal Superior Electoral (TSE), una eventual segunda vuelta se realizará el domingo 25 de octubre. Esa instancia puede corresponder tanto a la disputa presidencial como a las gobernaciones que no queden definidas durante la votación de hoy.

Quiénes están obligados a votar

En Brasil, el sufragio es obligatorio para las personas alfabetizadas de entre 18 y 69 años. Quienes deban participar y no concurran tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar las consecuencias previstas por la normativa.

El voto es optativo para los adolescentes de 16 y 17 años, las personas de 70 años o más y quienes no saben leer ni escribir. Estos grupos pueden participar, pero su ausencia no genera las mismas obligaciones que rigen para el resto del electorado.

Antes de acceder a la urna, cada votante debe acreditar su identidad con un documento oficial con fotografía. También puede utilizar la aplicación e-Título cuando muestra una foto. La identificación biométrica forma parte del procedimiento, aunque existen mecanismos alternativos de validación si la huella no es reconocida o no está registrada.

Cómo funcionan las urnas electrónicas

Una vez habilitado, el elector ingresa el número de su candidato mediante el teclado de la urna. La pantalla permite revisar los datos de la elección antes de confirmarla. Si advierte un error, puede utilizar la tecla de corrección y volver a introducir su opción.

La secuencia comienza con diputado federal, cuyo número tiene cuatro dígitos, y continúa con diputado estadual o distrital, con cinco. Después se votan las dos vacantes del Senado, con tres dígitos cada una. Las últimas decisiones corresponden a gobernador y presidente, ambos identificados con dos dígitos.

Las urnas funcionan sin conexión a internet durante la votación. Antes de recibir sufragios, emiten un comprobante denominado “zerésima”, que acredita que no contienen votos. Al finalizar, generan un boletín con los resultados de cada sección, que luego se remiten a la Justicia Electoral para su totalización.

Qué determina si habrá segunda vuelta

Para ganar la Presidencia de Brasil este domingo, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. Los sufragios en blanco y los nulos quedan fuera de ese cálculo. Por lo tanto, el porcentaje requerido se determina sobre las opciones válidamente emitidas y no sobre la totalidad de las personas habilitadas para votar.

Si ninguna candidatura alcanza esa mayoría, las dos más votadas competirán en el balotaje del 25 de octubre. La misma regla se aplica a las gobernaciones: cada estado tendrá una segunda vuelta si ninguna fórmula supera la mitad de los votos válidos en su elección.

Las bancas legislativas y las del Senado se resuelven sin balotaje. Este año se eligen 513 diputados federales y 54 senadores, equivalentes a dos tercios de la Cámara alta, además de los representantes de las legislaturas estatales y del Distrito Federal. Cada estado y el Distrito Federal seleccionan dos senadores, mientras que la distribución de diputados responde al sistema proporcional.