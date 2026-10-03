Elecciones en Brasil: más de 158 millones de personas están habilitadas para votar este domingo

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil, en una primera vuelta que tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al opositor Flávio Bolsonaro.

Los últimos sondeos publicados antes de la votación coinciden en ubicar a Lula al frente de las preferencias, aunque con diferencias que se mantienen dentro o muy cerca de los márgenes de error. Los estudios también muestran que ninguno de los candidatos alcanzaría la mitad de los votos necesarios para imponerse en primera vuelta.

El escenario plantea, por lo tanto, la posibilidad de una segunda vuelta el 25 de octubre, en la que las encuestas presentan un panorama todavía más ajustado.

Qué dicen las encuestas para la primera vuelta

La última medición de Datafolha, publicada este jueves, ubicó a Lula con el 42% de intención de voto, cuatro puntos por encima de Flávio Bolsonaro, que alcanzó el 38%. Ambos candidatos aumentaron dos puntos respecto del relevamiento anterior.

Sin embargo, debido al margen de error de dos puntos porcentuales, la diferencia se encuentra dentro del rango de empate técnico. Si se consideran únicamente los votos válidos, Lula obtiene el 45% y Bolsonaro el 40%.

El resto de los candidatos aparece considerablemente más atrás. Augusto Cury alcanza el 5%, mientras que Ronaldo Calado y Renan Santos llegan al 3%. Otros postulantes no superaron el 1%. Además, el 5% manifestó que votaría en blanco o anularía su voto y un 2% todavía no había definido su elección.

Lula mantiene una ventaja ajustada

Otra medición, realizada por Nexus para BTG Pactual, también mostró una ventaja para Lula. El actual presidente registró el 42% de las preferencias frente al 37% de Bolsonaro.

En este caso, Lula avanzó dos puntos respecto de la medición anterior, mientras que Bolsonaro mantuvo su nivel de apoyo. El estudio también señaló que el 87% de los electores considera que su decisión ya es definitiva.

La encuesta consultó además el nivel de rechazo de ambos principales candidatos. Lula registró un 48% de electores que manifestó que no lo votaría, mientras que Bolsonaro alcanzó el 51%.

Por su parte, la consultora Quaest ubicó a Lula con el 39% y a Bolsonaro con el 34%. Ninguno de los demás candidatos alcanzó el 5%. Al igual que en Datafolha, ambos principales postulantes habían aumentado dos puntos en relación con la medición anterior.

La segunda vuelta aparece más ajustada

Los sondeos muestran diferencias todavía menores cuando se plantea un eventual enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro en una segunda vuelta.

Según Datafolha, Lula obtendría el 48% de los votos frente al 45% de Bolsonaro. Aunque el mandatario conserva una ventaja de tres puntos, la diferencia permanece dentro del margen de error de la encuesta.

La medición de BTG/Nexus también muestra una reducción de la distancia. En un eventual balotaje, Lula alcanzaría el 46% y Bolsonaro el 44%, mientras que un 8% manifestó que votaría en blanco o anularía su voto y un 1% no respondió.

El escenario más ajustado aparece en el estudio de Quaest. Allí, Lula y Bolsonaro alcanzan el 42% cada uno, por lo que la encuesta plantea un empate entre ambos. Un 13% optaría por votar en blanco, anular o no concurrir, mientras que el 3% permanecía indeciso.

Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, Brasil deberá volver a las urnas el 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia.