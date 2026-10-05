Qué es la optogenética, la técnica para controlar neuronas con luz que ganó el Nobel de Medicina 2026

Qué es la optogenética se convirtió en una de las preguntas centrales tras conocerse el Premio Nobel de Medicina 2026, otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por los descubrimientos que permitieron desarrollar una técnica capaz de controlar determinadas células nerviosas mediante luz.

La herramienta combina conocimientos de genética y óptica y permite a los científicos activar o desactivar grupos específicos de neuronas. De esa manera, pueden estudiar con gran precisión qué células intervienen en funciones como los recuerdos, las emociones, los movimientos y determinados comportamientos.

El avance surgió a partir de investigaciones realizadas por Hegemann y Nagel sobre unas proteínas sensibles a la luz presentes en algas. Posteriormente, Deisseroth desarrolló métodos para utilizarlas como una suerte de “interruptor” en células nerviosas, sentando las bases de una herramienta que transformó la neurociencia.

Cómo funciona la optogenética

Para aplicar la técnica, los investigadores introducen proteínas sensibles a la luz en determinadas células. Luego, mediante estímulos luminosos, pueden controlar su actividad sin intervenir de la misma manera sobre todo el tejido cerebral.

La precisión constituye uno de los principales aportes de la optogenética. Al poder activar o desactivar poblaciones concretas de neuronas, los científicos observan qué sucede cuando determinados circuitos del cerebro entran en funcionamiento o dejan de hacerlo.

Según explicó el Comité Nobel, la herramienta permitió avanzar en la comprensión de cómo las células nerviosas contribuyen a formar recuerdos, emociones y comportamientos dentro de un cerebro vivo. La técnica es utilizada actualmente en laboratorios de distintas partes del mundo.

De las algas al estudio del cerebro

El origen del descubrimiento estuvo en organismos mucho más simples que el cerebro humano. Hegemann y Nagel estudiaron proteínas denominadas canalrodopsinas, que funcionan como canales activados por la luz y permiten a determinados microorganismos responder a estímulos luminosos.

A partir de esos conocimientos, Deisseroth avanzó en su utilización sobre células animales. Así, los investigadores consiguieron que neuronas seleccionadas respondieran a pulsos de luz, permitiendo observar las consecuencias de activar o inhibir determinados circuitos.

El científico Karl Deisseroth, logró convertir una proteína en una especie de interruptor de funciones celulares a través de la optagenética. (EFE).

En experimentos con animales, esta tecnología permitió estudiar mecanismos relacionados con la formación y recuperación de recuerdos, además del movimiento y diferentes conductas. El Nobel destacó que estos avances inauguraron nuevas posibilidades para investigar el funcionamiento del sistema nervioso.

Qué aplicaciones podría tener en medicina

El genetista Giuseppe Novelli, de la Universidad de Roma Tor Vergata, definió la distinción como un “triunfo de la interdisciplinariedad” debido a la combinación de biología molecular, ingeniería y neurociencia que permitió desarrollar la técnica.

Según explicó, los trabajos podrían abrir nuevas líneas de investigación vinculadas con la visión y diferentes enfermedades del sistema nervioso. Entre ellas mencionó afecciones de la retina y trastornos neurológicos como la epilepsia y el Parkinson.

Este lunes se conoció el Premio Nobel de Medicina. (Foto: EFE)

En estos casos, la optogenética podría contribuir a identificar cuáles son las neuronas y circuitos alterados por una determinada enfermedad. Sin embargo, gran parte de estas posibles aplicaciones terapéuticas continúa siendo objeto de investigación y no implica que exista actualmente un tratamiento de uso general basado en esta técnica.

Una herramienta que podría ir más allá del cerebro

Los científicos también estudian la posibilidad de aplicar principios similares en células pertenecientes a otros órganos. Una de las líneas mencionadas apunta al corazón y a la investigación de mecanismos relacionados con alteraciones de su funcionamiento, publicó Clarín.

El recorrido que llevó al Nobel comenzó con el estudio de proteínas de algas y terminó proporcionando una herramienta para observar con una precisión inédita cómo funcionan determinados circuitos celulares.

La precisión de esta herramienta permitió investigar procesos complejos como el movimiento, los recuerdos, las emociones y el comportamiento.

Deisseroth, Hegemann y Nagel recibieron así el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por descubrimientos que convirtieron la luz en una herramienta para estudiar el sistema nervioso y abrieron nuevas posibilidades para comprender cómo el cerebro produce funciones tan complejas como los recuerdos, las emociones y el comportamiento.