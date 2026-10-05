Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo y qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos que regirá durante el miércoles 7 de octubre y alcanzará a toda la provincia, aunque con diferentes períodos de vigencia según la zona. Los fenómenos se concentrarán principalmente durante la tarde y, en algunos departamentos, continuarán hasta la noche.

De acuerdo con la advertencia, se prevén tormentas de variada intensidad y algunas podrían alcanzar características localmente fuertes. Entre los principales fenómenos asociados se encuentran la abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, señaló el organismo.

Foto: SMN.

Dónde se extenderá la alerta hasta la noche

La advertencia tendrá una duración mayor sobre el centro y norte entrerriano. En los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Concordia, Feliciano, Federal, Federación y San Salvador, las condiciones adversas comenzarán durante la tarde y podrían prolongarse durante la noche.

De esta manera, en Paraná y buena parte del centro provincial habrá que prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las últimas horas del miércoles, cuando todavía podrían desarrollarse tormentas.

Según las previsiones difundidas, posteriormente las condiciones tenderían a mejorar y la alerta dejaría de estar vigente.

En el sur, las tormentas se esperan por la tarde

El panorama será diferente para los departamentos ubicados principalmente en el centro-sur y sur de Entre Ríos. Para Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Tala, Colón, Victoria y Gualeguay, la alerta amarilla se concentrará durante la tarde del miércoles.

En esos sectores también podrían registrarse tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en lapsos reducidos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y la posibilidad de caída de granizo.

Uno de los puntos centrales de la advertencia será el volumen de precipitaciones. El organismo estimó acumulados de entre 20 y 60 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de forma localizada en aquellas zonas donde se produzcan las tormentas de mayor intensidad.