El mercado financiero de Brasil reaccionó a las elecciones: qué oportunidades aparecen para argentinos

REDACCIÓN ELONCE
El mercado financiero de Brasil registró una reacción positiva tras el resultado electoral. El especialista Matías San Filippo explicó a Elonce qué ocurrió con las acciones y el real, y analizó las alternativas disponibles para inversores argentinos.
El mercado financiero de Brasil reaccionó con fuertes subas tras conocerse los resultados electorales y el escenario político que quedó planteado de cara al balotaje. En diálogo con Elonce, el especialista en finanzas e inversiones Matías San Filippo explicó la importancia de la economía brasileña para Argentina y detalló qué alternativas aparecen para quienes buscan diversificar sus inversiones.
El experto remarcó que Brasil posee uno de los mercados bursátiles más importantes del continente y una dimensión considerablemente superior a la plaza argentina. Además, recordó que el país vecino constituye uno de los principales socios comerciales de Argentina, por lo que sus movimientos políticos y económicos tienen repercusiones en el escenario local.
“El mercado financiero bursátil de Argentina es muy chico y muy inferior al de Brasil. Brasil tiene un gran mercado financiero y empresas muy grandes. Todo lo que pasa políticamente impacta en la parte financiera y, además, Brasil es un socio comercial muy grande de Argentina”, explicó San Filippo.
Cómo reaccionaron los mercados después de las elecciones
Según señaló el especialista, la primera reacción comenzó incluso antes de la apertura formal de los mercados. “El domingo por la noche, todo lo que es premarket y futuros ya estaba en alza. El mercado financiero vio con buenos ojos al postulante Bolsonaro, entonces reaccionó en forma positiva”, afirmó.
Ese comportamiento también repercutió sobre los activos argentinos y otros mercados internacionales. “En Argentina subieron las acciones y los bonos. En Brasil, el Bovespa está volando. Las principales empresas de Brasil están volando”, sostuvo.
San Filippo mencionó además el comportamiento del EWZ, un instrumento internacional que reúne importantes compañías brasileñas. “Hay un índice internacional que es el EWZ, que agrupa 22 empresas de Brasil. Está volando, por encima del 12, 13 o 14%”, indicó al describir la magnitud de la reacción inicial.
Qué podría ocurrir de cara al balotaje
Consultado sobre la posibilidad de que la tendencia continuara durante las próximas semanas, San Filippo consideró que podría producirse una moderación luego de la reacción inicial. “Puede ser que baje un poco la espuma estos dos días, pero el mercado ve con buenos ojos a Bolsonaro, lo ve pro mercado y pro finanzas. En este marco, Brasil puede convertirse en una oportunidad de inversión”, manifestó.
El especialista sostuvo que un eventual resultado favorable al candidato que el mercado interpreta como más cercano a las inversiones podría generar nuevos movimientos en los activos brasileños. En ese escenario, consideró que podrían registrarse cambios en las tasas, el riesgo y el flujo de capitales.
“Va a haber un impacto positivo en Brasil. Se van a bajar las tasas, se va a fortalecer el dólar, va a bajar el riesgo brasileño y va a haber un flujo de inversiones hacia Brasil. Es un tractor económico y eso va a potenciar al principal socio comercial, que es Argentina en la región”, expresó.
Cómo puede invertir un argentino en activos brasileños
San Filippo explicó que una de las alternativas para acceder desde Argentina a compañías brasileñas consiste en abrir una cuenta comitente y operar instrumentos vinculados a empresas del país vecino. “Primero tenés que abrir una cuenta comitente acá en Argentina, en cualquiera de los brokers. Es fácil, se abre con el celular y se tarda un día”, detalló.
Entre las compañías que mencionó se encuentran firmas vinculadas al sistema financiero, petróleo, minería, consumo y cosmética. “Tenemos Petrobras; Vale, que es una empresa muy grande de minería, hierro y níquel; el banco Itaú; Banco do Brasil y Natura”, enumeró.
El especialista explicó que los inversores locales pueden acceder a algunas de esas compañías mediante certificados negociados en el mercado argentino. “Desde Argentina podemos comprar un Cedear, que es un certificado de ese activo que cotiza en Estados Unidos, y participar invirtiendo en las principales empresas de Brasil”, indicó.
Qué podría pasar con el real
Otro de los aspectos analizados fue el comportamiento de la moneda brasileña. San Filippo explicó que un mayor ingreso de capitales podría generar un fortalecimiento del real frente al dólar.
“Se fortalece el real por este flujo de capitales, porque hay inversores interesados en empresas brasileñas. Entonces, se fortalece el real, se deprecia un poco el dólar, se incrementa el Bovespa, baja la tasa y el tractor económico de Brasil empieza a movilizarse”, explicó.
Además, relacionó esos movimientos financieros con el desempeño general de la economía. “Se fortalece el real, baja el dólar, va a haber más exportaciones porque va a haber más consumo, se reactiva la economía y baja la tasa. Es todo un ciclo económico que se genera por esta cuestión política”, afirmó.
Brasil o Estados Unidos: qué debe evaluar cada inversor
Ante la consulta sobre si resultaba más conveniente mirar hacia Brasil o Estados Unidos, San Filippo aclaró que la elección depende de las características de cada inversor. “Depende de tu perfil: si sos conservador o si podés asumir un poco más de riesgo”, explicó.
Para un perfil conservador, mencionó la posibilidad de conformar una cartera diversificada. “En octubre están las nuevas carteras de inversión con un mix de inversiones en pesos, inversiones en dólares, bonos, fondos comunes de inversión, Cedears y bonos corporativos”, señaló.
En cambio, para quienes estén dispuestos a tolerar una mayor volatilidad, indicó que podría existir una participación superior de acciones. “Depende también del objetivo del inversor: si quiere invertir a corto, mediano o largo plazo; si tiene un perfil conservador o agresivo; si quiere invertir en Argentina o directamente en Estados Unidos”, sostuvo.
Los indicadores a observar durante las próximas semanas
Finalmente, San Filippo recomendó prestar atención a determinadas variables para evaluar cómo evoluciona el escenario después de las elecciones brasileñas y antes de la definición electoral.
“Con lo que pasó en Brasil, hay que seguir el índice accionario y el tipo de cambio, para ver si se fortalece el real y baja el dólar por todo este flujo de capital hacia Brasil”, explicó.
También consideró necesario observar el comportamiento de los activos argentinos. “Hay que seguir el mercado argentino, los bonos, la cotización del dólar MEP, el contado con liquidación y el riesgo país. Son los principales indicadores, además de seguir Brasil y el resultado de las encuestas”, concluyó.