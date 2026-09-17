Desarticularon dos puntos de venta de drogas y detuvieron a dos hombres en Paraná

Dos puntos de venta de drogas fueron desarticulados en Paraná tras una investigación iniciada en mayo. La Policía Federal realizó allanamientos, detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, dinero, una balanza y elementos utilizados para fraccionar estupefacientes.
Dos puntos de venta de drogas fueron desarticulados en Paraná durante allanamientos realizados el 16 de septiembre por la Policía Federal Argentina (PFA), que terminaron con dos hombres mayores de edad detenidos y el secuestro de cocaína y elementos presuntamente vinculados con el narcomenudeo.
Según fuentes policiales, durante los operativos, los efectivos incautaron alrededor de 31 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y otros elementos que, según la fuerza, eran utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de dosis destinadas a su comercialización. También encontraron dinero en efectivo.
Los procedimientos fueron ejecutados por integrantes de la División Unidad Operativa Federal Paraná, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
Una investigación iniciada en mayo
La investigación había comenzado a fines de mayo, cuando los agentes tomaron conocimiento de presuntas maniobras relacionadas con la comercialización de estupefacientes en un sector de la capital entrerriana.
A partir de esa información y siguiendo directivas de la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, los investigadores desplegaron tareas de vigilancia, inteligencia y análisis criminal. Según informó la PFA, esas medidas permitieron determinar la presunta modalidad de venta e identificar dos domicilios relacionados entre sí.
De acuerdo con la investigación, uno de los inmuebles habría sido utilizado para la comercialización de drogas, mientras que ambos estaban vinculados con el almacenamiento de estupefacientes. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los allanamientos.
Dos detenidos a disposición de la Justicia
Los procedimientos culminaron con la detención de los dos hombres investigados. El material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
La investigación quedó bajo supervisión del Juzgado de Garantías Nº 3 de Paraná. Las actuaciones continuaron para determinar las responsabilidades de los detenidos y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.