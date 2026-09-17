“Refugio”, la obra que invita a meterse dentro de un dibujo

REDACCIÓN ELONCE
“Refugio”, de un artista entrerriano, se inaugurará este viernes a las 20 en AURA, el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos. La instalación recrea Gualeguaychú en un dibujo monumental de más de 21 metros y podrá recorrerse con entrada libre y gratuita.
“Refugio” se inaugurará este viernes, desde las 20, en AURA, el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos que funciona en la Sala Antequeda. La propuesta tiene como protagonista un monumental dibujo de Gualeguaychú, de 21,30 metros de extensión y 4,20 metros de alto, que invita al visitante a ingresar en la obra y recorrerla desde diferentes perspectivas.
Julián Stoppello explicó que AURA depende de la Secretaría de Cultura provincial y que el proyecto lleva dos años de desarrollo. “Este año estamos consolidando el espacio, ya tuvimos una primera muestra. Se hizo una convocatoria para toda la provincia, quedaron seleccionados tres trabajos, tres proyectos y el de Diego, que se llama 'Refugio' y que vamos a inaugurar mañana a partir de las 20 horas aquí en la Sala Antequeda, donde esperamos a todo el mundo que se acerque”, señaló.
La propuesta no se limita a contemplar el dibujo desde afuera. Según adelantó Stoppello, el público podrá atravesarlo y descubrir diferentes elementos durante el recorrido. “Ustedes pueden entrar a la obra y van a encontrar otras sorpresas asombrosas adentro de la obra. Es una expresión super interesante para compartir para toda la familia, para chicos, para grandes, para adolescentes”, destacó.
Una invitación a meterse dentro de un dibujo
El artista sintetizó el espíritu de la propuesta con una definición: “Esta es una invitación a meterse adentro de un dibujo”. La instalación busca experimentar tanto con la escala física de la producción artística como con aquello que sucede durante el proceso creativo.
“En un centro de arte experimental, experimentamos con el arte y, en este caso, es experimentar las dimensiones del dibujo en todo sentido, en su tamaño, pero también en el recorrido más mental o de qué hacemos los dibujantes cuando nos ponemos a dibujar, qué nos pasa por la cabeza”, explicó.
La obra fue realizada en 2023 y representa la ciudad desde la mirada de su autor. “Este dibujo yo lo realicé en 2023 y se llama Gualeguaychú dibujada, es mi ciudad dibujada entera. Es la prueba de que la ciudad de Gualeguaychú todavía está al alcance de la mano para poder dibujarla entera, todos nuestros recorridos de todos los días, cómo imaginamos la ciudad cada uno”, expresó.
Un dibujo monumental de más de 21 metros
La escala constituye uno de los elementos centrales de la instalación. Actualmente, el dibujo alcanza los 21,30 metros de largo por 4,20 metros de alto y ocupa buena parte de los muros del espacio cultural.
“Hoy el dibujo tiene 21,30 metros y 4,20 metros de alto. La realicé adentro de un cuarto en un formato 360 y esta es la cuarta vez que sale a la luz este dibujo, esta vez en un formato todo plano”, detalló el artista sobre las diferentes formas que adquirió la pieza.
La instalación también dio origen al nombre elegido para la exposición. “Lo que ha generado el dibujo también es el nombre de la exposición, que se llama Refugio. Este dibujo va a contener el resto. Creo que puede ser interesante que vengan y la vean porque es difícil de explicar con palabras”, manifestó.
Once días para dibujar una ciudad
La monumental obra fue realizada en apenas 11 días, aunque cada jornada demandó entre ocho y nueve horas de dedicación. El artista describió aquel proceso como un trabajo cotidiano, atravesado además por las obligaciones familiares.
“Este dibujo en concreto fueron 11 días de dibujo. Como cualquier otro trabajo, 8 horas, 9 horas de trabajo. Empezaba a la mañana, al mediodía llevaba a los chicos a la escuela, preparaba la comida y volvía a dibujar hasta la noche”, recordó.
En ese sentido, reivindicó el esfuerzo detrás de la producción artística: “No es distinto de otros trabajos el trabajo del artista, lo que hay que ponerle es trabajo”. También destacó la tarea realizada para montar la exposición: “Le hemos puesto mucho trabajo también a esta exposición, hemos trabajado muy duramente durante una semana con todo el equipo de montaje de la Secretaría de Cultura, un gran equipo de laburo y creo que todo el esfuerzo se va a pagar con creces a quien venga a ver este dibujo”.
Entrada gratuita y recorridos guiados
“Refugio” permanecerá durante 30 días en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo. Además de la inauguración, habrá recorridos acompañados y se espera la participación de establecimientos educativos y diferentes grupos.
“Mañana es la inauguración a las 20, pero de martes a sábado pueden venir de 17 a 20 con guía a hacer un recorrido sobre la obra de Diego”, explicó Stoppello. Durante el período de exhibición también están previstas activaciones y participaciones del propio artista.
Para Stoppello, la llegada de la muestra representa además un paso en la consolidación de AURA como espacio para creadores entrerrianos. “Para nosotros es una felicidad traer un artista de Gualeguaychú a este espacio tan importante de la capital de la provincia y también porque este lugar, que siempre fue una sala institucional en el pasado, se consolide como un espacio experimental para los artistas de toda la provincia, que puedan venir y desarrollar su trabajo y mostrar su talento desde aquí”.
Al describir la ciudad que inspiró el monumental dibujo, el artista resumió su vínculo con ella: “Hermoso, un gran lugar para vivir y lo describí dibujándolo”. Además, reveló una sensación que todavía experimenta al transitar sus calles: “A veces me pasa que cuando voy a un lugar de la ciudad veo lo que dibujé porque tal vez desde que lo dibujé no volví a pasar. Entonces hay un juego lindo de emociones”.