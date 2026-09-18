El Gobierno proyecta para 2027 tarifas que cubran casi el 100% del costo mayorista de la energía

El Presupuesto 2027 plantea un nuevo avance en la reducción de subsidios a la energía: el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso proyecta que las tarifas cubran, en promedio, el 99,75% del costo mayorista de la electricidad durante el próximo año. La iniciativa mantiene, sin embargo, asistencia estatal para determinados usuarios.

Según informó Ámbito, se porcentaje no significa que todos los hogares vayan a afrontar prácticamente la totalidad del costo. Para los usuarios residenciales sin subsidios, el proyecto calcula una cobertura tarifaria del 94,62% del costo de generación, mientras que para quienes estén incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) el porcentaje previsto es del 64,27%.

De esta manera, el esquema previsto en el Presupuesto 2027 mantiene diferencias de acuerdo con el acceso a la asistencia estatal. La propuesta todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo y, por lo tanto, las cifras forman parte de las proyecciones contenidas en el proyecto para el próximo ejercicio.

Los fondos previstos para el sistema eléctrico

A pesar de la mayor cobertura tarifaria, el proyecto contempla una importante masa de recursos públicos para el sector de energía. El programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica contará con $3.177.949 millones, de los cuales $3.079.314 millones estarán destinados a la sustentabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista.

Esos fondos serán utilizados para cubrir los costos del mercado que no sean absorbidos mediante las tarifas. Al mismo tiempo, el proyecto establece como meta física subsidiar 118.165.250 MWh a lo largo de 2027.

La combinación de ambos elementos muestra el esquema previsto para el próximo año: aumentar la proporción del costo mayorista cubierta por los usuarios sin eliminar completamente la asistencia estatal, que continuará concentrada en determinados segmentos.

Cuántos usuarios seguirían alcanzados por subsidios

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados seguirá siendo el principal mecanismo para distribuir la asistencia. Según las metas incluidas en el Presupuesto 2027, durante el año se prevé alcanzar a 8,8 millones de usuarios de electricidad.

En materia de gas, el esquema proyecta asistencia para 5,2 millones de usuarios conectados a redes y otros 3 millones que utilizan gas envasado. El programa de hidrocarburos contempla además $955.802 millones destinados a subsidios a la demanda.

De ese monto, $791.553 millones corresponden al Subsidio Energético Focalizado para garrafas y $163.793 millones a la Compensación Tarifaria por Zona Fría. También se presupuestaron $245.914 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos, vinculados al estímulo de la producción de gas natural.

Qué plantea el esquema para 2027

El proyecto también contempla 7.425,4 millones de metros cúbicos subsidiados mediante el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, destinado a sostener producción local y reducir la necesidad de importaciones de energía.

Por otra parte, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas prevé $1.014.893,2 millones en transferencias corrientes para financiar compensaciones vinculadas con consumos domiciliarios de gas natural y gas licuado de petróleo.

Así, el Presupuesto 2027 proyecta una mayor participación de las tarifas en el financiamiento del sistema eléctrico, pero conserva partidas para CAMMESA, subsidios focalizados, garrafas, Zona Fría y producción de gas. El alcance definitivo de esas previsiones dependerá ahora del debate y eventual aprobación del proyecto en el Congreso.