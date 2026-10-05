Sorpresa en Paraná: vecinos grabaron a un ciervo recorriendo las calles de barrio Macarone

REDACCIÓN ELONCE
Un ciervo en barrio Macarone sorprendió a vecinos y automovilistas durante la tarde-noche de este lunes. El animal fue registrado en la zona de Laurencena y Simón Bolívar. Los videos fueron enviados a Elonce.
Un ciervo en barrio Macarone sorprendió a los vecinos de Paraná durante la tarde-noche de este lunes, al ser observado recorriendo diferentes calles de la zona.
El animal fue filmado en inmediaciones de Laurencena y Simón Bolívar. Vecinos registraron con sus celulares la inesperada aparición y compartieron las imágenes con Elonce.
El ciervo también fue observado en cercanías de la estación de servicio ubicada sobre Laurencena, donde llamó la atención de quienes circulaban por el lugar.
Sorpresa entre vecinos y automovilistas
La presencia del animal generó sorpresa entre habitantes del barrio y conductores que se encontraron con la particular escena.
Las imágenes muestran al ciervo desplazándose por el sector urbano, mientras algunos vecinos seguían a distancia sus movimientos.
La inesperada visita se convirtió rápidamente en una de las imágenes llamativas de la jornada en Paraná.