 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Una visita inesperada en zona urbana

Sorpresa en Paraná: vecinos grabaron a un ciervo recorriendo las calles de barrio Macarone

Un ciervo en barrio Macarone sorprendió a vecinos y automovilistas durante la tarde-noche de este lunes. El animal fue registrado en la zona de Laurencena y Simón Bolívar. Los videos fueron enviados a Elonce.

5 de Octubre de 2026
Sorpresa en Paraná: un ciervo apareció en barrio Macarone.
Sorpresa en Paraná: un ciervo apareció en barrio Macarone. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un ciervo en barrio Macarone sorprendió a vecinos y automovilistas durante la tarde-noche de este lunes. El animal fue registrado en la zona de Laurencena y Simón Bolívar. Los videos fueron enviados a Elonce.

Un ciervo en barrio Macarone sorprendió a los vecinos de Paraná durante la tarde-noche de este lunes, al ser observado recorriendo diferentes calles de la zona.

 

El animal fue filmado en inmediaciones de Laurencena y Simón Bolívar. Vecinos registraron con sus celulares la inesperada aparición y compartieron las imágenes con Elonce.

 

El ciervo también fue observado en cercanías de la estación de servicio ubicada sobre Laurencena, donde llamó la atención de quienes circulaban por el lugar.

 

Sorpresa entre vecinos y automovilistas

 

La presencia del animal generó sorpresa entre habitantes del barrio y conductores que se encontraron con la particular escena.

Las imágenes muestran al ciervo desplazándose por el sector urbano, mientras algunos vecinos seguían a distancia sus movimientos.

 

La inesperada visita se convirtió rápidamente en una de las imágenes llamativas de la jornada en Paraná.

Temas:

ciervo Ciervo Axis ciervos Paraná Barrio Macarone calles
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso