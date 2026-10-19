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Paraná Trabajos municipales en Paraná

Socavón en calle Cervantes: cortan el tránsito para revisar las redes sanitarias

La Municipalidad realizará trabajos por un socavón en calle Cervantes, entre Santiago del Estero y Catamarca. Se investigará si el hundimiento está relacionado con una pérdida subterránea de agua o una falla cloacal. Habrá un corte total del tránsito.

19 de Octubre de 2026
Socavón en calle Cervantes: corte de tránsito por obras.
Socavón en calle Cervantes: corte de tránsito por obras. Foto: (GSTV).

La Municipalidad realizará trabajos por un socavón en calle Cervantes, entre Santiago del Estero y Catamarca. Se investigará si el hundimiento está relacionado con una pérdida subterránea de agua o una falla cloacal. Habrá un corte total del tránsito.

Un socavón en calle Cervantes de Paraná motivó una intervención preventiva de personal municipal para verificar el estado de las redes sanitarias. Los trabajos se realizarán este lunes por la tarde, en el tramo comprendido entre Santiago del Estero y Catamarca, donde se detectó un hundimiento de la calzada asfáltica.

 

Según se informó desde el Municipio, las tareas consistirán en descubrir y revisar las cañerías de los servicios sanitarios instaladas en el sector, con el objetivo de identificar las causas del deterioro del pavimento.

 

La intervención permitirá determinar si el hundimiento está relacionado con una pérdida subterránea en la red distribuidora de agua potable o con alguna falla en el sistema cloacal.

 

Corte total del tránsito en calle Cervantes

 

Debido a los trabajos, se dispondrá un corte total de la circulación vehicular en calle Cervantes, entre Santiago del Estero y Catamarca, desde después del mediodía de este lunes.

 

Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen las tareas de inspección y reparación.

Temas:

Santiago del Estero calle Cervantes municipalidad
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