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Deportes Se definen los finalistas de los torneos continentales

Semifinales de Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan Boca y Estudiantes y dónde verlos

Las semifinales de Libertadores y Sudamericana se resolverán entre el martes y el jueves. Boca y Estudiantes buscarán avanzar a las finales en el Maracaná. Conocé los días, horarios, árbitros y canales de TV de los cuatro encuentros.

19 de Octubre de 2026
Semifinales de Libertadores y Sudamericana: días, horarios y TV.
Semifinales de Libertadores y Sudamericana: días, horarios y TV. Foto: (Olé).

Las semifinales de Libertadores y Sudamericana se resolverán entre el martes y el jueves. Boca y Estudiantes buscarán avanzar a las finales en el Maracaná. Conocé los días, horarios, árbitros y canales de TV de los cuatro encuentros.

Las semifinales de Libertadores y Sudamericana tendrán sus partidos de vuelta entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, con Boca Juniors y Estudiantes de La Plata como representantes argentinos. Ambos equipos definirán sus respectivas series en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde buscarán clasificarse a las finales.

 

Boca será el primero en salir a la cancha. El equipo argentino visitará este martes, desde las 21.30, a Vasco da Gama, después de haber perdido 1-0 en La Bombonera. Con Leandro Paredes como una de sus principales figuras, necesitará revertir la desventaja para continuar en la Copa Sudamericana.

 

Por su parte, Estudiantes enfrentará el jueves a Flamengo, también desde las 21.30. La serie quedó abierta tras el empate 0-0 en La Plata, por lo que el conjunto argentino buscará conseguir una victoria en Brasil para acceder a la final de la Copa Libertadores.

 

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana

 

Martes 20 de octubre, 21.30: Vasco da Gama vs. Boca Juniors.

TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

 

Miércoles 21 de octubre, 19: Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro.

TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

 

Atlético Mineiro llegará a Uruguay con una ventaja de 3-0 obtenida en Belo Horizonte. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará sostener el resultado para asegurarse un lugar en la definición.

 

Días, horarios y TV de las semifinales de Libertadores

 

Miércoles 21 de octubre, 21.30: Palmeiras vs. Fluminense.

TV: Fox Sports, DGO y Disney+ Premium.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

 

Jueves 22 de octubre, 21.30: Flamengo vs. Estudiantes.

TV: Telefe, Fox Sports, DGO y Disney+ Premium.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

 

Palmeiras afrontará su revancha con una ventaja de 2-0 conseguida en Río de Janeiro, publicó Olé. Mientras tanto, Estudiantes intentará superar a Flamengo y cortar una racha de siete títulos consecutivos de equipos brasileños en la Copa Libertadores.

Temas:

Boca Estudiantes de La Plata Leandro Paredes
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