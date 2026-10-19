Semifinales de Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan Boca y Estudiantes y dónde verlos

Las semifinales de Libertadores y Sudamericana se resolverán entre el martes y el jueves. Boca y Estudiantes buscarán avanzar a las finales en el Maracaná. Conocé los días, horarios, árbitros y canales de TV de los cuatro encuentros.
Las semifinales de Libertadores y Sudamericana tendrán sus partidos de vuelta entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, con Boca Juniors y Estudiantes de La Plata como representantes argentinos. Ambos equipos definirán sus respectivas series en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde buscarán clasificarse a las finales.
Boca será el primero en salir a la cancha. El equipo argentino visitará este martes, desde las 21.30, a Vasco da Gama, después de haber perdido 1-0 en La Bombonera. Con Leandro Paredes como una de sus principales figuras, necesitará revertir la desventaja para continuar en la Copa Sudamericana.
Por su parte, Estudiantes enfrentará el jueves a Flamengo, también desde las 21.30. La serie quedó abierta tras el empate 0-0 en La Plata, por lo que el conjunto argentino buscará conseguir una victoria en Brasil para acceder a la final de la Copa Libertadores.
Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana
Martes 20 de octubre, 21.30: Vasco da Gama vs. Boca Juniors.
TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
VAR: Juan Soto (Venezuela).
Miércoles 21 de octubre, 19: Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro.
TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.
Árbitro: Cristian Garay (Chile).
VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).
Atlético Mineiro llegará a Uruguay con una ventaja de 3-0 obtenida en Belo Horizonte. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará sostener el resultado para asegurarse un lugar en la definición.
Días, horarios y TV de las semifinales de Libertadores
Miércoles 21 de octubre, 21.30: Palmeiras vs. Fluminense.
TV: Fox Sports, DGO y Disney+ Premium.
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
VAR: Andrés Cunha (Uruguay).
Jueves 22 de octubre, 21.30: Flamengo vs. Estudiantes.
TV: Telefe, Fox Sports, DGO y Disney+ Premium.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
VAR: Antonio García (Uruguay).
Palmeiras afrontará su revancha con una ventaja de 2-0 conseguida en Río de Janeiro, publicó Olé. Mientras tanto, Estudiantes intentará superar a Flamengo y cortar una racha de siete títulos consecutivos de equipos brasileños en la Copa Libertadores.