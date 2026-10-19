Paraná será sede de la primera Jornada Provincial de Parkinson: será gratuita y abierta al público

La primera Jornada Provincial de Parkinson en Paraná se realizará el sábado 24 de octubre en el complejo Sala Mayo, con la participación de profesionales especializados y actividades destinadas a pacientes, familiares y público en general. La propuesta será gratuita y buscará promover el diagnóstico temprano, la capacitación y el acompañamiento de quienes conviven con esta enfermedad.

La iniciativa fue presentada por integrantes del Grupo Entrerriano de Parkinson (GEP), entre ellos Ingrid Kunzi y Nilia Paulín, junto a representantes de la organización y los concejales Silvia Campos y Pablo Donadío. Durante la presentación, destacaron la importancia de generar espacios de información y fortalecer las redes de apoyo.

Participantes del GEP (Elonce)

Desde la organización explicaron a Elonce que el grupo cumple este mes su primer aniversario, luego de conformarse a partir de una jornada desarrollada en 2025 en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Desde entonces, sus integrantes trabajan para acompañar a personas diagnosticadas con Parkinson y a sus familias.

Una jornada con especialistas y actividades gratuitas

Durante el encuentro participarán reconocidos profesionales provenientes de Buenos Aires, quienes brindarán capacitaciones sobre distintos aspectos de esta enfermedad neurodegenerativa crónica, que puede afectar las capacidades motoras, físicas y cognitivas.

"Queremos que nos acompañen profesionales de las diferentes disciplinas que tienen incidencia en esta patología, pero también pacientes, familiares y todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre la temática", expresó Kunzi durante una entrevista con Elonce.

Ingrid Kunzi, organizadora (Elonce)

Las acreditaciones comenzarán el sábado a las 8 horas en Sala Mayo. La participación será libre y gratuita, aunque se solicita una inscripción previa para organizar la capacidad del espacio. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario o consultar en las redes sociales del Grupo Entrerriano de Parkinson.

La importancia del diagnóstico y el acompañamiento familiar

Uno de los principales objetivos de la jornada será concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acompañamiento de los pacientes. Desde el grupo remarcaron que la enfermedad presenta diferentes grados de complejidad y que algunas personas requieren asistencia especializada.

"Es muy importante el apoyo familiar, porque hay casos leves, pero también otros mucho más complicados, donde el paciente necesita de la familia y puede necesitar terapeutas específicos para el cuidado", explicó uno de los integrantes de la organización.

Asimismo, destacaron que acceder a información adecuada permite reconocer síntomas, consultar oportunamente y conocer las alternativas de atención disponibles. La jornada también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo anunciada por los organizadores.

El acompañamiento del Concejo Deliberante

El concejal Pablo Donadío destacó el trabajo desarrollado por el Grupo Entrerriano de Parkinson y confirmó que el Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés la actividad.

Por su parte, Silvia Campos valoró la participación de las organizaciones de la sociedad civil. "Es fundamental el diagnóstico precoz, cómo se acompaña y esto de generar redes", sostuvo.

Finalmente, los organizadores agradecieron el respaldo de la Municipalidad, el Concejo Deliberante y empresas privadas que colaboraron para concretar el encuentro. Invitaron a la comunidad a participar y a sumarse a las actividades del grupo.