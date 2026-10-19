Encontraron en Entre Ríos a un adolescente que era buscado en Corrientes

Hallaron en Entre Ríos a un menor de 17 años buscado en Corrientes

Un adolescente de 17 años que era buscado en la provincia de Corrientes fue localizado este lunes en San Salvador, Entre Ríos, durante un operativo preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental. Fue encontrado mientras deambulaba en inmediaciones de los vagones de trenes de la estación ferroviaria local.

Según informó la Policía, los efectivos realizaban recorridas habituales de prevención cuando observaron al adolescente caminando por el sector. La situación llamó la atención de los uniformados, quienes descendieron del patrullero para identificarlo y conocer su situación.

Durante el procedimiento, constataron que el joven tenía 17 años y estaba domiciliado en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Ante estas circunstancias, fue trasladado a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para realizar las averiguaciones correspondientes.

Tenía un pedido de localización vigente

Una vez en la dependencia policial, los efectivos realizaron distintas consultas telefónicas para establecer la situación del adolescente. Como resultado de esas gestiones, confirmaron que existía un pedido vigente de localización de paradero emitido en la provincia de Corrientes.

Tras comprobar esta información, las autoridades policiales dieron intervención a la Defensoría local y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con el objetivo de garantizar la protección del menor y coordinar las actuaciones correspondientes.

Asimismo, se estableció comunicación con la Policía de Corrientes para organizar el traslado del adolescente hacia su provincia de origen.