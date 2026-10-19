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Internacionales Emergencia por lluvias torrenciales

Temporal en España: cuatro muertos, inundaciones y más de 100.000 alumnos sin clases

La DANA Adam golpea especialmente a la Comunidad Valenciana, donde se ordenó el confinamiento en 145 municipios. Los equipos de emergencia realizan evacuaciones y rescates, mientras las autoridades piden evitar los desplazamientos.

19 de Octubre de 2026
Temporal en España.
Temporal en España. Foto: EFE.

La DANA Adam golpea especialmente a la Comunidad Valenciana, donde se ordenó el confinamiento en 145 municipios. Los equipos de emergencia realizan evacuaciones y rescates, mientras las autoridades piden evitar los desplazamientos.

El temporal que afecta a España dejó cuatro personas muertas, inundaciones y más de 100.000 alumnos sin clases presenciales. Las lluvias provocadas por la DANA Adam mantienen activos los operativos de emergencia, con localidades incomunicadas y personas que debieron ser evacuadas.

 

La situación más crítica se concentra en la Comunidad Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. En algunos sectores se acumularon hasta 700 litros de agua por metro cuadrado, con calles anegadas y serias dificultades para circular.

 

 

Según la información difundida por El Litoral, la Generalitat Valenciana dispuso el confinamiento en 145 municipios, una medida que alcanza a cerca de 900.000 habitantes. El objetivo es reducir la exposición de la población ante el riesgo de nuevas inundaciones.

 

Más de 100.000 estudiantes afectados

 

La suspensión de las actividades educativas presenciales alcanza a establecimientos de las provincias de Valencia y Alicante. La decisión responde tanto a las condiciones meteorológicas como a los problemas para trasladarse por las zonas afectadas.

 

Durante la mañana de este lunes, algunos avisos meteorológicos descendieron de rojo a naranja o amarillo. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la disminución del nivel de alerta no implica que el peligro haya desaparecido.

 

 

El temporal continúa condicionando la circulación en distintas regiones de España, donde se pidió mantener las precauciones y respetar las restricciones dispuestas por los servicios de emergencia.

 

Rescates y evacuaciones en zonas inundadas

 

Los operativos incluyen recursos terrestres, acuáticos y aéreos para llegar a las personas atrapadas por el agua. La Guardia Civil participó en evacuaciones en localidades como Oliva y Piles.

 

En Oliva, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias encontraron sin vida a una mujer de 79 años. Entre las víctimas también se informó el caso de otra mujer hallada en el mar, en las inmediaciones de Sagunto, en Valencia.

 

 

El despliegue de emergencia contempla unos 15 helicópteros para intervenir en sectores de difícil acceso. Mientras continúan los rescates, las autoridades solicitaron paciencia a quienes esperan asistencia en las áreas más comprometidas.

 

Sánchez pidió evitar los desplazamientos

 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió a los habitantes de las regiones afectadas que eviten trasladarse y sigan las indicaciones de los equipos de emergencia.

Las recomendaciones incluyen permanecer en sitios seguros y, en los sectores con riesgo de inundación, subir a las plantas altas de los edificios cuando así lo indiquen las autoridades.

 

La evolución del temporal sigue bajo vigilancia mientras avanzan las tareas de asistencia y la evaluación de los daños. Los operativos permanecen concentrados en las localidades donde el agua todavía dificulta el acceso y la circulación.

Temas:

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