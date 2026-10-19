El gobierno finalizó la primera fase del traslado de internos de Devoto a la cárcel de Marcos Paz

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que anunció el cierre de la primera etapa del operativo de traslado de internos de la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz, mientras el Gobierno aguarda definiciones del Vaticano sobre la eventual visita del Papa León XIV al país.

Secundada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez,Karina Milei destacó el traslado de 1.400 internos al nuevo establecimiento penitenciario, una cifra que representa el 90% de la población que cumplía condena en Devoto. El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales.

“Ahora viene una parte muy importante de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel.Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”, expresó la funcionaria.

Además, definió la jornada como “un día de celebración” y sostuvo que la administración libertaria pudo hacer realidad “en muy pocos meses” una promesa de muchos años.

Por su parte, Monteoliva destacó el trabajo de las cinco fuerzas federales que participaron del operativo y la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

La ministra informó que 74 internos permanecerán en Devoto a la espera de definiciones sobre la eventual visita de León XIV al penal. Entre ellos se encuentran dos reclusos que, según lo previsto, compartirían su historia de vida con el Pontífice.

“Frente a la visita no tenemos confirmación. Todos esperamos la salud de su Santidad. Si es ahora o cuando tenga que ser, estamos listos para recibirlo cuando el Vaticano lo confirme”, planteó Monteoliva, quien también definió la concreción del traslado como “un hito” por la articulación entre la Nación y el Gobierno porteño.

El nuevo complejo penitenciario fue construido en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad, con capacidad para 2.232 internos. En 2018, la Nación y la Ciudad habían firmado un convenio para construirlo y preveían su apertura para 2020, pero las obras comenzaron en diciembre de 2024, luego de años de parálisis.

A su turno, Santilli destacó la decisión política de concretar un traslado que, según sostuvo, se discutía desde hacía décadas, y presentó la medida como un paso hacia la “transformación” del barrio de Devoto.

“Es un cambio histórico, único. Se dijo muchas veces que iba a pasar; nunca pasó, no se logró. Hoy, aquí, se logró”, concluyó el jefe de Gabinete, quien sostuvo que “cuando hay convicción hay decisión y hay una visión contundente” y que ese es el camino trazado por el presidente Javier Milei.