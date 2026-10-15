Trasladaron casi el 80% de los presos de Devoto y hay incertidumbre por la visita del Papa

El Ministerio de Seguridad de la Nación continúa con los operativos de traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz y en el cierre del cuarto día se informó que se completó casi el 80% de las derivaciones.

Este miércoles otros 292 internos fueron reubicados, por lo que ya son 1.193 los reclusos que habitan la prisión ubicada a más de 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

“La mudanza sigue avanzando, de manera gradual y bajo el máximo control de nuestro Servicio Penitenciario Federal. Seguimos. Ley y orden”, expresó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

Mientras avanzan los traslados, se espera saber qué pasará con el viaje del Papa León XIV a la Argentina, debido a que entre 60 y 80 reclusos permanecerán alojados en dicha prisión porteña durante su visita. El panorama es incierto, ya que el Sumo Pontífice tiene cáncer de pulmón y fue operado para quitarle un nódulo.

La nueva cárcel fue levantada sobre un terreno de 80 hectáreas, cuyo complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.

Una vez que concluya el traslado, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación, con el objetivo de descomprimir los edificios de seguridad.