Desalojan la cárcel de Devoto: trasladan a más de 1.500 presos y anticipan cambios en el precio de las propiedades

El desalojo de la cárcel de Devoto continuó este lunes por la mañana con una segunda etapa del operativo de traslado de detenidos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento, que contempla la reubicación progresiva de aproximadamente 1.500 internos, se desarrolló mediante un importante despliegue de seguridad. Al mismo tiempo, el futuro cierre del establecimiento abrió expectativas en el mercado inmobiliario, donde especialistas estimaron que algunas propiedades cercanas podrían aumentar su valor hasta un 50%.

La primera etapa del operativo había permitido trasladar a 326 presos. Para avanzar con el desalojo, las autoridades conformaron un Comando Unificado integrado por representantes de las fuerzas federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

El organismo quedó a cargo de planificar y coordinar los movimientos de manera gradual. Cada traslado se organizó teniendo en cuenta el perfil criminológico de los detenidos y una evaluación de los riesgos asociados al desplazamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el recorrido.

Cómo es el operativo para trasladar a los presos

El procedimiento se llevó adelante mediante un sistema de custodia reforzada conocido como cápsula de seguridad, en el que los camiones del Servicio Penitenciario Federal circularon acompañados por vehículos de distintas fuerzas policiales, informó Infobae.

Los móviles de seguridad se ubicaron por delante y detrás del convoy, mientras que efectivos en motocicleta se encargaron de abrir camino, ordenar el tránsito y facilitar el paso en las intersecciones. El dispositivo buscó evitar interrupciones durante el traslado y reducir los riesgos tanto para los detenidos como para el personal involucrado.

La distancia entre la cárcel de Devoto y el nuevo complejo de Marcos Paz es de aproximadamente 55 kilómetros, un recorrido que puede demandar más de una hora, dependiendo de las condiciones del tránsito. Por ese motivo, el operativo requirió una coordinación permanente entre las fuerzas participantes y la preparación de los accesos y puntos de circulación.

La nueva cárcel tendrá capacidad para más de 2.200 detenidos

El destino de los internos fue un complejo penitenciario construido sobre un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz. El establecimiento cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y capacidad para alojar a 2.232 personas, según la información difundida por el Gobierno porteño.

La obra comenzó en 2018, pero quedó paralizada en 2020. Recién en diciembre de 2024, durante la gestión de Jorge Macri, se decidió reactivar los trabajos para completar las instalaciones, que posteriormente fueron entregadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Una vez finalizado el traslado de los aproximadamente 1.500 internos de Devoto, el plan también contempló la reubicación de otros 350 detenidos que permanecen alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. De esta manera, el movimiento total previsto hacia Marcos Paz alcanzaría a unas 1.850 personas.

El cierre de la cárcel podría disparar el precio de las propiedades

Mientras avanzó el operativo penitenciario, el mercado inmobiliario comenzó a analizar las posibles consecuencias del cierre definitivo de la cárcel de Devoto. La salida del establecimiento podría modificar el atractivo de la zona y generar una revalorización de las viviendas ubicadas en sus inmediaciones.

José Pintimalli, titular de José Pintimalli Propiedades, explicó a Clarín que actualmente las propiedades cercanas al penal suelen tasarse con descuentos de entre el 30% y el 35%, dependiendo de las características del inmueble y de su potencial constructivo.

Como ejemplo, mencionó una casa de 300 metros cuadrados ubicada en los alrededores de la cárcel, cuyo valor actual ronda los 450.000 dólares, con un precio aproximado de 1.500 dólares por metro cuadrado. Según estimó, sin el establecimiento penitenciario esa misma vivienda podría cotizarse entre 550.000 y 580.000 dólares, lo que representaría un incremento de hasta 130.000 dólares, equivalente a casi el 29%.

Un departamento de 80.000 dólares podría llegar a valer 120.000

Otro de los ejemplos mencionados por el especialista fue el de un departamento de 50 metros cuadrados, cuyo precio actual se ubica alrededor de los 80.000 dólares, a razón de 1.600 dólares por metro cuadrado.

Con el cierre de la cárcel y una eventual transformación del entorno, esa propiedad podría alcanzar un valor de 115.000 a 120.000 dólares. Esto implicaría una diferencia de hasta 40.000 dólares respecto de su cotización actual, equivalente a un aumento del 50%.

Pintimalli sostuvo que la desaparición del penal podría generar mayor interés entre compradores e inversores. Sin embargo, aclaró que las proyecciones dependerán de la categoría, orientación y ubicación de cada inmueble, además del proyecto que finalmente se desarrolle en el terreno.

Otros especialistas prevén aumentos más moderados

No todos los operadores inmobiliarios coincidieron con las estimaciones más elevadas. Javier Sotelo, arquitecto y titular de Sotelo Propiedades, consideró que el impacto positivo no sería inmediato y que la transformación de la zona requeriría un proyecto urbanístico integral a largo plazo.

El especialista explicó a Clarín que el sector donde se encuentra la cárcel está alejado de las áreas más cotizadas de Villa Devoto, especialmente de los alrededores de Plaza Arenales, donde se concentra una mayor demanda inmobiliaria.

Por ese motivo, estimó que una primera revalorización podría ubicarse alrededor del 15%. Actualmente, los inmuebles de esa zona presentan valores que oscilan entre 1.800 y 2.200 dólares por metro cuadrado, mientras que una mejora del entorno podría llevarlos a una franja de entre 2.500 y 2.800 dólares.

En comparación, las propiedades ubicadas en los sectores más demandados de Villa Devoto pueden presentar precios de publicación de entre 3.000 y 4.000 dólares por metro cuadrado. No obstante, Sotelo advirtió que los valores publicados no siempre coinciden con los montos finales de las operaciones.

Qué pasará con el terreno de la cárcel de Devoto

El futuro del predio penitenciario se convirtió en uno de los principales interrogantes para los vecinos y el sector inmobiliario. Entre las alternativas mencionadas aparecieron la construcción de un complejo de viviendas y la creación de un parque público, aunque todavía no se informó una decisión definitiva.

José Rozados, titular de Reporte Inmobiliario, explicó a Clarín que la eliminación de un factor que afecta negativamente al valor de las propiedades puede generar mayor interés entre compradores y desarrolladores. Sin embargo, aclaró que el impacto no será igual para todos los inmuebles.

En ese sentido, señaló que la cercanía con el establecimiento, las dimensiones de los terrenos y las posibilidades de construcción serán determinantes para establecer eventuales aumentos.

Los especialistas coincidieron en que el cierre de la cárcel podría representar una oportunidad de transformación para el barrio, aunque la evolución de los precios dependerá del destino del predio, los plazos de desmantelamiento y las condiciones generales del mercado inmobiliario.