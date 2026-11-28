Los hechos de vandalismo durante los festejos de egresados en la ciudad de Santa Fe motivaron una investigación administrativa para identificar a los responsables de los daños ocasionados en espacios públicos. Desde el Tribunal de Faltas municipal confirmaron que, cuando los infractores sean menores de edad, serán citados sus padres o responsables legales.

Así lo explicó la directora del organismo, Ana Caprio, en diálogo con el programa Ahora Vengo, de Aire de Santa Fe. “En el caso de menores, de cualquier infracción se cita a sus responsables directos, que son los padres”, sostuvo la funcionaria.

Uno de los episodios investigados ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando las letras corpóreas ubicadas en la Costanera Oeste fueron vandalizadas durante una celebración de egresados de Medicina. Además de las pintadas y los daños sobre el cartel identificatorio de la ciudad, se constató la presencia de residuos en el espacio público.

Qué sanciones podrán recibir los responsables

Caprio explicó que el régimen municipal de faltas contempla multas, tareas comunitarias y la obligación de reparar los bienes afectados. Las sanciones serán determinadas por los jueces de acuerdo con las infracciones que se acrediten en cada caso.

Festejos de egresados y vandalismo en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

La funcionaria señaló que durante algunas celebraciones estudiantiles se registraron distintas contravenciones, entre ellas arrojar residuos, ensuciar espacios públicos y dañar el patrimonio municipal. Advirtió que la acumulación de basura y la obstrucción de desagües representan un problema adicional en el contexto de la emergencia hídrica que atraviesa Santa Fe.

También manifestó su preocupación por el traslado inseguro de jóvenes en camionetas, una situación que suele involucrar a menores de edad. Desde el municipio recordaron, además, que el uso de pirotecnia está prohibido en la ciudad.

Citaron a las autoridades de la Facultad de Medicina

En el marco de la investigación por los daños en la Costanera, la Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas convocó al decano y a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para que aporten información sobre lo ocurrido.

Las autoridades universitarias podrán acceder al material fílmico y fotográfico que dio origen a las actuaciones. La notificación municipal también advirtió sobre la eventual responsabilidad de la institución, conforme al artículo 10 de la Ordenanza N° 7881, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que pudieran determinarse.

Caprio indicó que las autoridades de la Facultad “se mostraron muy predispuestas a colaborar” y señaló que los egresados también fueron convocados al Tribunal de Faltas para mantener instancias de diálogo.

Debieron destinar trabajadores a reparar los destrozos

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, cuestionó los daños ocasionados durante los festejos y la falta de intervención de los familiares que acompañaban la celebración.

“La verdad que indigna, lo digo con esa crudeza”, expresó el mandatario municipal, quien confirmó que los equipos de monitoreo analizaban las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Festejos de egresados y vandalismo en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Poletti explicó que, en medio de la emergencia hídrica, el municipio debió reasignar trabajadores que se encontraban abocados al armado de módulos de

alojamiento para que repararan y repintaran las letras corpóreas de la Costanera.

Controles y prevención durante los festejos de egresados

El municipio dispuso operativos de las áreas de Control, Seguridad y Monitoreo en los sectores donde habitualmente se concentran las celebraciones estudiantiles, entre ellos la Plaza Pueyrredón, la Costanera, el Puente Colgante, Costanera Este, El Faro y la Plaza 25 de Mayo.

Las actuaciones administrativas también incluyeron contactos con instituciones educativas, mientras que la Secretaría de Educación distribuyó pautas preventivas para la organización de los festejos. Caprio destacó que también se desarrollaron celebraciones estudiantiles sin incidentes.

Por último, Poletti recordó el trabajo realizado durante el año con directivos escolares, familias y centros de estudiantes para promover celebraciones responsables. “No estamos diciendo no festejen, pero se puede festejar sin vandalizar el espacio público”, remarcó.