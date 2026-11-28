Ante la proximidad de la temporada turística, la Policía de Entre Ríos brindó una serie de recomendaciones para prevenir estafas con alquileres de verano mediante aplicaciones y páginas web. Entre las principales medidas, aconsejó verificar la existencia de los alojamientos, evitar proporcionar información sensible y concretar las operaciones dentro de las plataformas oficiales.

En diálogo con Elonce, la comisario inspector Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos, advirtió sobre el crecimiento de los fraudes vinculados con el uso de herramientas digitales.

“Las estafas perpetradas a través de los distintos medios de comunicación tecnológico tienen una tendencia constante en crecimiento debido a la utilización del internet, a la utilización de las redes sociales”, explicó.

Alquileres de verano: qué precauciones tomar al reservar

Galarza hizo hincapié en la importancia de no abandonar las plataformas de contratación de alojamientos temporarios para continuar las negociaciones por otros canales de comunicación.

“Si vamos a iniciar una operatoria a través de una plataforma, ya sea de alquiler temporario, como es el caso de la consulta, tener presente que siempre se termina la gestión dentro de la plataforma”, indicó.

La funcionaria policial advirtió especialmente sobre aquellas situaciones en las que se propone continuar la conversación mediante WhatsApp y realizar transferencias bancarias por fuera de la aplicación donde se inició la reserva.

“Si hacemos una operatoria a través de un canal tecnológico, se inicia y se termina dentro de la plataforma oficial”, remarcó.

Cómo verificar que el alojamiento existe

Otra de las recomendaciones estuvo vinculada con la necesidad de corroborar la existencia del inmueble o establecimiento turístico antes de efectuar una reserva o entregar dinero.

Para ello, Galarza aconsejó verificar los datos del alojamiento y establecer contacto telefónico con el establecimiento mediante información previamente corroborada.

“Siempre, si vamos a contactar un espacio, lo vamos a corroborar, vamos a llamar por teléfono”, señaló.

Qué hacer en caso de ser víctima de una estafa virtual

La jefa de Delitos Económicos explicó que, ante un fraude, es fundamental conservar toda la información relacionada con la operación, como conversaciones, comprobantes de pago y datos de las transacciones, para aportarla posteriormente a la investigación.

“En el caso de ser víctima de una estafa tecnológica, lo primero que tenemos que hacer es guardar la información que pueda llegar a probar la situación para luego aportarla al momento de realizar la denuncia”, sostuvo.

Asimismo, recomendó reportar lo sucedido ante la plataforma donde se concretó el engaño. Si la víctima realizó una transferencia de dinero, también deberá comunicar el fraude a la entidad bancaria o billetera virtual utilizada.

Finalmente, Galarza destacó la importancia de radicar la denuncia policial y señaló que se trabaja de manera coordinada con la Justicia para atender estos casos.

“Siempre es importante hacer la denuncia en la Policía, ya que con la Fiscalía se están aunando distintos criterios para poder dar respuesta pronta a los damnificados”, concluyó.