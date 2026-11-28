El Gobierno nacional emitió este sábado un comunicado oficial tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar las actividades petroleras del Reino Unido vinculadas con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

A través del documento, firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo manifestó su desacuerdo con la decisión del organismo internacional y anunció que continuará el reclamo por la vía arbitral. Además, informó sobre el inicio de nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico argentino.

La Oficina del Presidente destacó que, según su interpretación del fallo, el Tribunal reconoció, mediante una votación no unánime, la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

“El Gobierno Nacional celebra este reconocimiento frente a la posición del Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar”, expresó el comunicado.

https://t.co/M8LHss6CeT — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 28, 2026

Argentina continuará el reclamo ante un tribunal arbitral

El Ejecutivo manifestó su desacuerdo con el criterio del organismo internacional respecto de la falta de jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas durante esta etapa preliminar.

“La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido”, señaló el documento.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que respetará la decisión y continuará defendiendo los derechos argentinos en el marco del derecho internacional.

“Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”, remarcó.

Asimismo, anticipó que avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral, ante el cual solicitará las medidas que considere necesarias para preservar los derechos argentinos.

Nuevos procedimientos sancionatorios por la explotación petrolera

En otro tramo del comunicado, el Ejecutivo sostuvo que la resolución del Tribunal del Mar no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales y aseguró que continuará impulsando acciones para impedirla.

En ese contexto, informó que el viernes 27 de noviembre se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente. El documento no precisó la identidad de los involucrados.

“El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias”, advirtió el Gobierno.

Milei pidió al Congreso aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Tras conocerse el pronunciamiento internacional, el presidente Javier Milei solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El mandatario sostuvo que Argentina necesita contar con nuevas herramientas legales para defender sus derechos frente a las actividades desarrolladas por el Reino Unido en el Atlántico Sur.

“La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable”, expresó el comunicado.

Finalmente, el Ejecutivo ratificó que continuará el reclamo argentino mediante las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance.

“Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó el documento firmado por el presidente.

"Es un triunfo"

El canciller Pablo Quirno señaló que "es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas", luego del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En declaraciones con Radio Rivadavia, el jefe de la diplomacia argentina sostuvo que "el tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo".

En ese sentido, aseguró: "Ayer iniciamos cinco procesos sancionatorios ante nuevas empresas que siguen con mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas", y detalló que "el objetivo central de argentina es que se frene la explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas". Asimismo, agregó: "Nos tenemos que preparar de la mejor manera posible para defender los intereses argentinos".

"Yo no creo que esta discusión tenga que dividir a los argentinos. Las empresas están sancionadas bajo la vieja ley pero igualmente siguieron adelante en la explotación de petróleo en las Malvinas y tenemos que estar todos atrás de la bandera Argentina", destacó.

Por otro lado, precisó: "La ley de Soberanía nacional está en tratamiento en el Congreso pero si se sanciona nos va a dar más herramientas para defender los intereses de los argentinos".