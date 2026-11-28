REDACCIÓN ELONCE
El Parque Gazzano fue escenario de la tercera edición de la caminata Jóvenes de Corazón. Las organizadoras destacaron a Elonce la importancia de la actividad física, la recreación y los vínculos sociales durante el envejecimiento.
La tercera edición de la caminata Jóvenes de Corazón reunió este sábado a adultos mayores en el Parque Gazzano de Paraná. Bajo el lema “La juventud que llevamos dentro”, la propuesta incluyó actividad física, charlas de profesionales de la salud, música y sorteos.
En diálogo con Elonce, Andrea Sanfilippo, una de las organizadoras de la iniciativa, explicó que el encuentro fue pensado para promover hábitos saludables y generar espacios de socialización entre las personas mayores.
“El eje principal es la caminata como pieza fundamental en el cuidado de las personas, en mejorar la calidad de vida”, señaló y agregó: “La actividad física es imprescindible para todo el mundo, pero además este evento no es solamente la caminata, sino también generar vínculos y relaciones con otras personas”.
Una caminata adaptada a cada participante
La actividad contempló dos recorridos alrededor del lago del Parque Gazzano, con la posibilidad de completar distintas cantidades de vueltas según las condiciones físicas de cada asistente. Previamente, se programaron charlas de profesionales de la salud y ejercicios de entrada en calor.
“Cada uno lo va a hacer a su ritmo. Hay posibilidad de hacer más vueltas de acuerdo al entrenamiento”, explicó Sanfilippo. La jornada también contó con servicio de ambulancia, hidratación, frutas, entrega de gorras y medallas.
Por su parte, la concejal del Bloque Juntos por Entre Ríos, Rosana Toso, quien participó de la organización junto a Sanfilippo y el gimnasio Taián, destacó que la tercera edición de Jóvenes de Corazón recibió la declaración de interés del Concejo Deliberante de Paraná.
“Nos interesa mucho la actividad física para los adultos mayores. Cuidarse y el bienestar de ellos siempre es muy importante”, expresó.
La importancia de mantenerse activo durante el envejecimiento
Si bien la convocatoria estuvo orientada principalmente a personas mayores de 60 años, las organizadoras señalaron que la propuesta también estuvo abierta a participantes de otras edades.
“Cuando hacemos actividades recreativas, deportivas, culturales, siempre que estén en actividad es muy importante. Es por eso que nosotros le decimos Jóvenes de Corazón”, manifestó Toso.
Durante la entrevista, Sanfilippo también destacó la importancia de incorporar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad en las diferentes etapas de la vida para favorecer un envejecimiento saludable.
“Todas las edades tienen que hacer actividad física”, remarcó.
Finalmente, las organizadoras recordaron la participación de la peridista de Elonce Bárbara Brunetti en la edición anterior de la caminata y le enviaron un mensaje de aliento: “Desde acá, Barbi, te mandamos toda la mejor para que en la próxima estemos juntas”.