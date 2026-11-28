Estudiantes de La Plata enfrentará este sábado a Palmeiras de Brasil por la final de la Copa Libertadores 2026, en busca de su quinta consagración continental. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El equipo dirigido por Alexander Medina intentará volver a conquistar el máximo certamen sudamericano después de 17 años, tras los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Por su parte, el conjunto brasileño, conducido por el portugués Abel Ferreira, buscará levantar el trofeo por cuarta vez en su historia.

Cómo llegaron Estudiantes y Palmeiras a la final

El Pincha consiguió su clasificación tras eliminar a Flamengo, último campeón de la Libertadores, mediante una definición por penales. Fernando Muslera fue determinante al contener tres remates del conjunto brasileño.

En las instancias anteriores, Estudiantes había superado a Universidad Católica de Chile en octavos de final y a Corinthians en cuartos.

Palmeiras, en tanto, accedió a la definición luego de vencer por penales a Liga de Quito y Fluminense, en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Alexander Medina mantuvo la reserva sobre la alineación titular. Una de las variantes que manejó durante la previa fue la inclusión de Gastón Benedetti o Edwuin Cetré.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

El antecedente de la final de 1968

Estudiantes y Palmeiras ya se enfrentaron en una definición de la Copa Libertadores. Fue en 1968, cuando el conjunto argentino consiguió su primera coronación continental.

Precisamente en el estadio Centenario de Montevideo, el Pincha ganó por 2 a 0 el partido desempate, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón.

En esta oportunidad, el campeón también obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029. Si el encuentro termina igualado durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, penales.

Estudiantes vs. Palmeiras: horario y dónde ver la final en vivo

Horario: 17, hora argentina.

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Televisión: Telefe y Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium.