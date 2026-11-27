Estudiantes de La Plata ultima los detalles para la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras, que se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo. El entrenador Alexander Medina comenzó a delinear la formación titular, aunque todavía mantiene algunas dudas.

Una de las principales incógnitas pasa por el reemplazante de Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado en el encuentro de vuelta de las semifinales ante Flamengo y no podrá participar de la definición.

Durante los entrenamientos, el técnico uruguayo probó distintas alternativas, entre ellas Tomás Palacios, Eric Meza, Fabricio Pérez y Edwuin Cetré. Sin embargo, Gastón Benedetti ganó terreno entre las opciones, según informó ESPN.

Las dudas de Medina para enfrentar a Palmeiras

La inclusión de Benedetti permitiría modificar la distribución táctica del equipo y otorgarle mayor libertad a Joaquín Tobio Burgos en el mediocampo.

La otra incógnita está relacionada con Joaquín Correa, quien sufrió un desgarro en el estadio Maracaná y transita la etapa final de su recuperación. El delantero sería preservado y tendría posibilidades de ingresar desde el banco de suplentes.

Estudiantes realizó este jueves su primer entrenamiento en Uruguay, en las instalaciones de la Montevideo City Football Academy. Este viernes completará la preparación antes de la conferencia de prensa que brindarán Medina y Guido Carrillo.

Piovi palpitó la final de la Copa Libertadores

En la previa del encuentro, el mediocampista Ezequiel Piovi destacó la importancia de disputar la definición del certamen continental.

“Estuve mucho en el Ascenso, me tocó irme afuera y me fue bien, conseguí cosas importantes, pero sin lugar a dudas este es el partido más importante de mi carrera”, expresó.

El futbolista también se refirió a la preparación del plantel durante las últimas semanas y a las expectativas que existen dentro del grupo.

“Hace 15 días que venimos entrenando y preparando este partido. Va a ser un momento muy lindo, tratamos de disfrutarlo entre nosotros”, señaló.

La respuesta de Piovi a las declaraciones de Barboza

El mediocampista también fue consultado por los dichos de Alexander Barboza, defensor de Palmeiras, quien manifestó su confianza en conquistar nuevamente la Copa Libertadores.

“Lo leímos, lo vimos con los chicos. No me gusta opinar antes del partido. Si lo dijo, será porque lo siente así. Nosotros tenemos que dejar eso de lado, enfocarnos en lo nuestro”, respondió Piovi.

Respecto de las posibilidades de Estudiantes frente al conjunto brasileño, el volante destacó el recorrido del equipo durante la competencia.

“Nos ganamos el respeto adentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos, contra los rivales que lo hicimos. Tenemos que demostrarlo nuevamente”, sostuvo.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, José Manuel López y Vitor Roque.

Cuándo juegan Estudiantes y Palmeiras por la final de la Libertadores

Fecha: sábado 28 de noviembre.

Horario: 17 de Argentina.

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Competencia: final de la Copa Libertadores 2026.

Transmisión: Disney+ Premium.