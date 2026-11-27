Un niño de 12 años y su mascota murieron electrocutados en Salta

Un niño de 12 años y su mascota murieron electrocutados tras entrar en contacto con un cable caído en la vía pública, en la localidad de San José de Yacuy, en el norte de la provincia de Salta.

El episodio ocurrió mientras el menor caminaba junto a su animal por un sector ubicado en el límite entre Tartagal y Aguaray, en el departamento General San Martín. Ambos recibieron una descarga eléctrica al tocar el conductor que se encontraba sobre el suelo.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Salta, cuadrillas de la Municipalidad de Tartagal y personal técnico de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) intervinieron para asegurar la zona y realizar los relevamientos correspondientes.

Investigan cómo se produjo la descarga eléctrica

Según las primeras hipótesis de la investigación, el cable involucrado habría pertenecido a una empresa de televisión por cable o de telecomunicaciones.

El tendido contaba con un soporte de acero que habría entrado en contacto con una línea aérea de tensión de la red eléctrica. Esta circunstancia habría provocado que el conductor caído quedara energizado.

Desde el área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tartagal señalaron que la acumulación de cables sobre los postes dificultó la identificación de la empresa responsable de la instalación, según informó La Gaceta.

Tras conocerse la muerte del niño, habitantes de San José de Yacuy aseguraron que desde hacía tiempo solicitaban trabajos de mantenimiento del tendido aéreo, el recambio de luminarias y mejoras en las calles del sector.