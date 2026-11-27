Fuga de un interno: pasaron a disponibilidad a cinco agentes

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario, dispuso el pase a disponibilidad de cinco agentes penitenciarios e inició un sumario administrativo tras la fuga del interno Claudio Matías "El Gallo" González, ocurrida el miércoles durante un operativo de traslado hacia Concepción del Uruguay.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 1220, firmada por el director general del Servicio Penitenciario provincial, inspector general Alejandro Miotti.

Vale recordar que la fuga del interno se registró alrededor de las 19 del pasado miércoles y motivó el inicio de actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades del personal involucrado en el procedimiento.

Investigan el presunto incumplimiento de protocolos

Según consta en la resolución, la investigación busca establecer las responsabilidades de los funcionarios ante el presunto incumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad y de los protocolos vigentes para el traslado de internos.

La conducta investigada encuadraría en la causal de falta grave prevista en los artículos 161°, inciso 8, y 162° de la Ley 5654, aplicable por remisión del artículo 83° de la Ley 5797.

La normativa también contempló la posibilidad de que surgieran otras responsabilidades administrativas o penales durante el desarrollo de la investigación.

Quiénes son los agentes pasados a disponibilidad

De acuerdo con los artículos 1° y 2° de la resolución, los cinco funcionarios penitenciarios alcanzados por la medida son:

-Subprefecto César Javier Villalba.

-Suboficial principal Eduardo Ramón Valli.

-Cabo Ariel Fernando Velázquez.

-Cabo Nelson Efraín Murador.

-Agente Hernán Antonio Verón.

El pase a disponibilidad fue dispuesto conforme al artículo 53°, inciso f, de la Ley 5797, informó APFDigital.

Finalmente, la Dirección General del Servicio Penitenciario designó al oficial prefecto José Santiago Osuna como instructor sumariante y a María Emilia Izaguirre como secretaria de actuaciones. Ambos quedaron a cargo del procedimiento administrativo destinado a esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar las eventuales responsabilidades.