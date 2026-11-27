La Iglesia Católica celebró la sanción de la ley contra la ludopatía

La Iglesia Católica celebró la sanción definitiva de la ley contra la ludopatía, aprobada este jueves por unanimidad en el Senado de la Nación, y calificó la medida como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”, en el que destacó el trabajo de las familias, las instituciones educativas y las organizaciones sociales para visibilizar la problemática.

La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos y puso fin a más de dos años de debate parlamentario, durante los cuales la Iglesia había reclamado en reiteradas oportunidades la aprobación de una legislación que permitiera prevenir las apuestas entre niños y adolescentes.

La Iglesia destacó el consenso alcanzado en el Congreso

“La Comisión Episcopal de Pastoral Social recibe con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, expresó la entidad en el documento.

Asimismo, destacó la participación de distintos sectores de la sociedad en el tratamiento de la problemática. “Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”, sostuvo.

La Comisión Episcopal también reconoció el respaldo de los legisladores nacionales y valoró que oficialismo y oposición alcanzaran un acuerdo para avanzar con la iniciativa.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo”, manifestó.

El mensaje del papa León XIV

En el comunicado, la Pastoral Social relacionó la sanción de la normativa con los pronunciamientos del papa León XIV sobre la protección de las personas frente a determinadas actividades económicas.

En ese sentido, recuperó un fragmento de la encíclica Magnifica Humanitas, en el que el pontífice señaló que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

La entidad remarcó que la aprobación de la ley constituye un avance, aunque consideró necesario continuar con las tareas de prevención y concientización en los diferentes ámbitos de la sociedad.

“Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, afirmó.

Qué establece la nueva ley contra la ludopatía

La normativa, que mantuvo el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, estableció una serie de restricciones destinadas a limitar la promoción de las apuestas online y evitar el acceso de menores de edad.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

Prohibición de publicidad de apuestas online en televisión, radio, redes sociales y plataformas digitales.

Prohibición de acciones promocionales realizadas por influencers.

Restricciones al patrocinio deportivo y a la presencia de marcas de apuestas en camisetas de fútbol y estadios.

Implementación de sistemas de reconocimiento facial para verificar la identidad de los usuarios e impedir el acceso de menores de edad.

Desde la Pastoral Social insistieron en la necesidad de acompañar estas medidas con acciones comunitarias y educativas para prevenir las conductas problemáticas vinculadas con las apuestas.

“Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”, concluyó la Comisión Episcopal.