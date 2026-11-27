River confirmó la lista de convocados para enfrentar a Instituto este sábado, desde las 22, en el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Marcos Acuña y Lucas Beltrán integraron la nómina tras recuperarse de las molestias físicas que sufrieron ante Lanús.

Ambos futbolistas habían sido reemplazados durante el encuentro correspondiente a los octavos de final. El lateral izquierdo presentó una molestia en el aductor izquierdo, mientras que el delantero recibió un fuerte golpe en el tobillo derecho.

Los jugadores se entrenaron de manera diferenciada el lunes y el miércoles, y fueron evaluados por el cuerpo técnico durante las últimas dos prácticas de la semana. Ante la evolución favorable, Leonardo Ponzio decidió incluirlos entre los convocados y ambos serían titulares.

River recuperó a Gonzalo Montiel para enfrentar a Instituto

El entrenador realizaría una sola modificación respecto del equipo que consiguió la clasificación ante Lanús. La variante sería el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió las dos fechas de suspensión tras su expulsión en el Superclásico.

El lateral derecho ingresaría en lugar del uruguayo Giovanni González, mientras que Ponzio mantendría al resto de los futbolistas que comenzaron el último encuentro.

De esta manera, el conjunto millonario buscará avanzar a las semifinales del Torneo Clausura con una formación similar a la que utilizó en la instancia anterior.

Las bajas de Fausto Vera y Aníbal Moreno

Fausto Vera volvió a quedar fuera de la lista de convocados debido a una tendinitis en el talón derecho que le impidió entrenarse con normalidad durante la semana.

Por otra parte, Aníbal Moreno fue intervenido quirúrgicamente el martes por una discopatía lumbar. El mediocampista continuará con su recuperación y no volverá a competir hasta 2027.

Ante estas ausencias, Santiago Espíndola sería titular por tercer partido consecutivo. El juvenil recibió la confianza del entrenador después de sus actuaciones frente a Aldosivi y Lanús.

La probable formación de River ante Instituto

Leonardo Ponzio dispondría el siguiente equipo para disputar los cuartos de final del Torneo Clausura: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.