El riesgo país de Argentina cayó un 10% este viernes 27 de noviembre y volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos, en una jornada favorable para los activos nacionales. Las acciones argentinas registraron incrementos de hasta el 5,3% en Wall Street, mientras que el dólar operó con estabilidad.

La recuperación de los títulos públicos y privados estuvo acompañada por una sesión positiva en los mercados internacionales, tras el feriado estadounidense por el Día de Acción de Gracias. Los principales indicadores bursátiles de Nueva York registraron avances de hasta el 2,3%.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 61 millones en el mercado cambiario, luego de cuatro ruedas consecutivas sin intervención.

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 107 puntos básicos, equivalente a una caída del 10%, como consecuencia de la recuperación de las cotizaciones de los títulos soberanos argentinos.

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, registraron un incremento promedio del 2,5% en Nueva York, en línea con el desempeño favorable de los activos nacionales.

La baja del indicador se produjo después de una semana de tensión financiera, durante la cual había alcanzado los 1.108 puntos básicos en las operaciones intradiarias, su nivel más elevado desde el 2 de octubre de 2025.

Las acciones argentinas rebotaron en Wall Street

Los certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) registraron importantes incrementos, encabezados por las empresas del sector financiero y energético.

Entre las principales subas de la jornada se destacaron:

Grupo Galicia: 5,3%.

Central Puerto: 5,1%.

Banco Supervielle: 5%.

Satellogic: 5%.

Cresud: 4,8%.

Mercado Libre: 4,5%.

YPF: 1,3%.

En el caso de la petrolera argentina, sus acciones alcanzaron una cotización de USD 31,85. La recuperación de los papeles nacionales en Nueva York reflejó también los avances registrados durante las operaciones del jueves en la Bolsa porteña.

El dólar operó estable y el Banco Central volvió a comprar divisas

En el mercado cambiario, el dólar se mantuvo estable durante la última rueda de operaciones de la semana, en contraste con las fuertes variaciones registradas en los títulos públicos y las acciones.

Por su parte, el Banco Central retomó las compras de moneda extranjera y adquirió USD 61 millones, después de permanecer cuatro jornadas consecutivas sin intervenir en el mercado.

De esta manera, los activos argentinos finalizaron la semana con una recuperación de las cotizaciones bursátiles, una mejora en los precios de los bonos soberanos y un descenso del indicador de riesgo crediticio.