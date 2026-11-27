La Asociación Bancaria anunció un paro en el Banco Santander para el martes 1 y miércoles 2 de diciembre. La medida tendrá alcance nacional y afectará la atención al público durante las últimas tres horas de cada jornada, en reclamo por despidos y cierre de sucursales.
La Asociación Bancaria anunció un paro en el Banco Santander para el martes 1 y miércoles 2 de diciembre, en el marco del conflicto laboral por los despidos de trabajadores y el cierre de sucursales. La medida de fuerza tendrá alcance nacional y afectará la atención al público durante las últimas tres horas de ambas jornadas bancarias.
La conducción nacional del sindicato comunicó la decisión tras una reunión con las Comisiones Gremiales Internas de la entidad y el Plenario de Secretarios Generales, que autorizó la implementación de medidas de acción directa.
La organización sindical atribuyó la convocatoria a la falta de respuestas de las autoridades del banco ante los reclamos planteados en las instancias de negociación.
Paro en el Banco Santander: los antecedentes del conflicto
Desde La Bancaria recordaron que, durante una audiencia realizada el 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo, las autoridades instaron a ambas partes a mantener abiertas las instancias de diálogo y redoblar los esfuerzos para alcanzar una solución.
Sin embargo, según denunció el gremio, la entidad financiera continuó con las desvinculaciones de personal y avanzó con el cierre de sucursales. Entre los establecimientos afectados, la organización mencionó la sucursal ubicada en Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba.
Cuáles son los reclamos de los trabajadores bancarios
Además de cuestionar la reducción de personal, el sindicato denunció incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, irregularidades en el encuadramiento convencional y la imposición de objetivos comerciales que consideró inalcanzables.
La conducción gremial también acusó a la entidad financiera de interferir en el proceso electoral del sindicato y obstaculizar la participación de sus representantes. Consideró que estas prácticas vulneraban la libertad sindical y la autonomía de la organización.
“Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical”, sostuvo la conducción nacional de La Bancaria.
Finalmente, el gremio responsabilizó a las autoridades del Banco Santander por la continuidad y profundización del conflicto laboral, así como por las consecuencias que pudieran derivarse de las dos jornadas de protesta anunciadas.