El Fondo de desempleo correspondiente a noviembre de 2026 continúa su calendario de pagos este viernes 27. Hoy cobran los titulares con DNI terminados en 4 y 5, mientras que los dos grupos restantes recibirán la prestación la próxima semana.

La ayuda está destinada a trabajadores que perdieron su empleo por despido sin justa causa o por otras situaciones contempladas en la normativa. El importe depende del salario previo, dentro de los límites establecidos para cada período.

Según la información de ANSES difundida por Ámbito, los pagos de noviembre tienen un mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200. La liquidación se realiza a mes vencido y toma como referencia el salario mínimo de octubre.

Cómo sigue el calendario del Fondo de Desempleo

El cronograma comenzó el miércoles 25 con los documentos terminados en 0 y 1. El jueves 26 fue el turno de los DNI finalizados en 2 y 3, y este viernes corresponde a las terminaciones 4 y 5.

Las acreditaciones continuarán el lunes 30 de noviembre para los DNI terminados en 6 y 7. Los titulares con documentos finalizados en 8 y 9 cobrarán el martes 1° de diciembre, aunque el pago corresponde al período de noviembre.

Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí encontrarán la información correspondiente a su prestación por desempleo.

Cómo se calcula el monto de la prestación

La cuota se determina sobre el 75% del mejor sueldo mensual neto percibido durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral. Sin embargo, el resultado queda sujeto al piso y al tope vinculados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para los pagos de noviembre, la referencia es de $391.200. Por eso, el beneficio no puede quedar por debajo de $195.600 ni superar los $391.200, según los valores informados para esta liquidación.

En diciembre, el mínimo previsto será de $199.400 y el máximo llegará a $398.800. Esa actualización responde al salario mínimo de noviembre, utilizado como referencia por el pago a mes vencido.

Qué asignaciones pueden cobrar los beneficiarios

Quienes reciben el Fondo de desempleo también pueden acceder a asignaciones familiares del sistema SUAF, siempre que cumplan sus requisitos. Entre ellas figuran la Asignación Familiar por Hijo, por Hijo con Discapacidad y la Prenatal.

La prestación no se cobra simultáneamente con la Asignación Universal por Hijo ni con la Asignación por Embarazo para Protección Social. Durante ese período, corresponden las asignaciones familiares que resulten aplicables según los ingresos y la situación del titular.

Una vez finalizadas las cuotas del seguro, los beneficiarios podrán volver a acceder a la AUH o a la Asignación por Embarazo si reúnen las condiciones exigidas. La situación familiar y los datos registrados deben estar actualizados para evaluar cada caso.