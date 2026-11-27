El Niño registró durante el trimestre agosto-octubre de 2026 la segunda mayor intensidad para ese período desde 1950. El indicador alcanzó una anomalía de +2,0 °C, por debajo de los +2,1 °C de 1997 y por encima de los +1,8 °C de 2015.

La comparación corresponde al mismo trimestre de cada año y no determina todavía la posición definitiva del episodio actual. Para establecerla será necesario conocer su evolución y los máximos que alcance durante los próximos meses.

Según el diagnóstico del Centro de Predicción Climática de la NOAA citado por Infobae, existe una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. El seguimiento utiliza el Índice Oceánico Niño Relativo, conocido como RONI.

Qué mide el indicador y por qué importa

El RONI analiza las anomalías de temperatura superficial en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Además, incorpora un ajuste por el calentamiento general de los océanos tropicales, para distinguir la señal propia del fenómeno.

Los valores se calculan sobre períodos móviles de tres meses. Por eso, los +2,0 °C de agosto-octubre representan condiciones sostenidas durante el trimestre y no una medición aislada de un día.

Las proyecciones señalan una probabilidad cercana al 60% de que el índice alcance o supere los +2,5 °C en los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero. Ese escenario podría ubicar a El Niño entre los mayores registros de la serie, aunque todavía no constituye un récord confirmado.

Qué puede pasar con las lluvias en Argentina

En Argentina, un episodio fuerte suele asociarse con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales en el noreste, el Litoral y sectores del centro-este. La señal histórica incluye a Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

La combinación de lluvias frecuentes, suelos saturados y crecidas puede aumentar el riesgo de anegamientos urbanos y rurales. Sin embargo, el impacto depende de cómo se distribuyan las precipitaciones y de las condiciones de cada cuenca.

Una mayor intensidad de El Niño no garantiza lluvias extraordinarias en todas las localidades ni permite anticipar una tormenta puntual. Las perspectivas estacionales describen probabilidades para períodos extensos y deben complementarse con los pronósticos locales.

Cómo seguiría el fenómeno durante 2027

Los modelos prevén que el calentamiento del Pacífico continúe elevado durante buena parte del verano austral. Luego podría disminuir gradualmente hacia el otoño de 2027, de acuerdo con la evolución proyectada.

Ese descenso no supone que sus efectos atmosféricos terminen de inmediato. La influencia sobre la circulación regional puede persistir después de que las temperaturas del océano comiencen a bajar.

La próxima actualización mensual de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Permitirá revisar las probabilidades de intensificación y evaluar si el episodio se aproxima a los valores anticipados por los modelos.