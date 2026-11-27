WhatsApp comenzó a habilitar una nueva función que permite crear stickers con audio y reproducir su contenido sonoro con solo tocarlos. La herramienta admite imágenes estáticas y animadas, a las que se pueden incorporar grabaciones de voz, archivos de sonido y efectos especiales.

La característica está integrada en el editor de stickers de la aplicación de mensajería, por lo que no será necesario recurrir a programas externos. Sin embargo, su implementación será gradual y todavía no está disponible para todos los usuarios.

Según informó Rosario3, los stickers elaborados a partir de imágenes estáticas podrán contener hasta diez segundos de audio, mientras que aquellos creados con videos tendrán una duración máxima de cinco segundos y podrán conservar su sonido original.

Cómo funcionan los stickers con audio de WhatsApp

La reproducción del sonido estará desactivada de manera predeterminada. Para identificar estos archivos, la aplicación mostrará un pequeño ícono de altavoz silenciado sobre la imagen.

Al presionar ese botón, el destinatario podrá escuchar la grabación incorporada al sticker.

Además, quienes todavía no tengan acceso a la herramienta de creación podrán recibir estos archivos, reproducirlos, guardarlos entre sus favoritos y reenviarlos a otros contactos.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp, paso a paso

Los usuarios que ya tengan habilitada la función deberán seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar en una conversación individual o grupal. Presionar el ícono de emojis. Acceder a la sección de stickers y seleccionar la opción “Crear sticker”. Elegir una fotografía o un video de la galería del celular. Presionar el ícono de ondas de sonido ubicado en el editor. Grabar un mensaje de voz o incorporar un archivo de audio almacenado en el dispositivo. Recortar el sonido y ajustar la imagen seleccionada. Escuchar la vista previa y presionar “Enviar” para compartir el sticker.

La incorporación de los stickers con audio es progresiva y ya comenzó a aparecer en varios dispositivos Android y iPhone.